Torcedores reclamam de Fernando Diniz em Vasco x Mirassol: 'Nó tático'

O Vasco perdeu para o Mirassol por 2 a 0, nesta terça-feira (2), em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota, torcedores do Cruzmaltino reclamaram da ação do técnico Fernando Diniz durante o confronto.

Nas redes sociais, grande parte da torcida do clube carioca se mostrou frustrada com o desempenho da equipe. A grande maioria apontou Fernando Diniz como o principal responsável pela queda de rendimento, que teria levado um "nó tático" de Rafael Guanaes.

Com a derrota para o Mirassol, o Vasco alcançou a marca de seis derrotas, nos últimos sete jogos. Veja abaixo a repercussão do resultado:

Como foi Vasco x Mirassol

Com o gramado um pouco pesado devido à forte chuva horas antes do início da partida, o jogo ficou mais lento, com mais tempo para as equipes pensarem as ações. As primeiras ações foram equilibradas, com o Mirassol surpreendendo em transição pelo meio e o Vasco chegando na qualidade de Rayan e Andrés Gómez.

Foi um primeiro tempo de poucas chances claras criadas no terço final. O time comandado por Fernando Diniz buscou pressão na saída do paulistas, mas pouco conseguiu furar o bloqueio montado por Rafael Guanaes, que, do outro lado, respondia com toques curtos buscando evolução.

O Vasco cresceu no retorno do intervalo e levou perigo em chegadas com Rayan e Paulo Henrique, ambas pela direita. No entanto, Lucas Piton sofreu lesão no joelho esquerdo aos 18 minutos do segundo tempo e precisou ser substituído. Justamente pela esquerda, com Puma Rodríguez improvisado, o Mirassol subiu em contra-ataque com toques rápidos e Carlos Eduardo deixou Renato Marques livre na área para finalizar no cantinho de Léo Jardim e abrir o placar em São Januário aos 24.

Depois do gol sofrido, o Cruz-Maltino tomou conta do jogo. Coutinho passou a ter mais a bola para distribuição, e as entradas de David e Tchê Tchê deram mais dinâmica. David, aliás, foi quem levou mais perigo em finalização que passou raspando a trave esquerda de Walter, já depois dos 40 minutos. Mas valeu a máxima novamente: "Quem não faz, leva".

Aos 46, o Mirassol "fechou o caixão" do Vasco na Colina. Transição rápida pelo corredor central, Cristian para Carlos Eduardo nas costas de Robert Renan. O atacante saiu cara a cara com Jardim, driblou e tocou para o fundo da rede, classificando o time de São Paulo para a fase de grupos da Libertadores de 2026.