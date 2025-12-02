Possível lesão de titular do Vasco preocupa torcedores para Copa do Brasil: 'Que tristeza'

O lateral Lucas Píton saiu chorando de campo, após se queixar de dores no joelho, durante a segunda etapa da derrota do Vasco para o Mirassol, nesta terça-feira (2). Na ocasião, o defensor acabou caindo ao tentar recuperar a posse de bola e imediatamente pediu atendimento médico. Após o lance, os torcedores vascaínos reagiram nas redes sociais.

Quando o cronômetro marcava 18 minutos da segunda etapa, o lateral vascaíno acabou enroscando a perna com o adversário e caiu se queixando de muitas dores no joelho. O jogador será reavaliado e preocupa os torcedores para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o rival Fluminense, no próximo dia 11 de dezembro. Confira abaixo.

Logo após a saída de Lucas Píton, o Mirassol marcou seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 contra o Vasco, em São Januário. Com o resultado, a equipe garantiu a classificação para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Já o Vasco, segue estacionado na 11ª posição, com 45 pontos somados.

Como foi Vasco x Mirassol

Texto por: Pedro Cobalea

Com o gramado um pouco pesado devido à forte chuva horas antes do início da partida, o jogo ficou mais lento, com mais tempo para as equipes pensarem as ações. As primeiras ações foram equilibradas, com o Mirassol surpreendendo em transição pelo meio e o Vasco chegando na qualidade de Rayan e Andrés Gómez.

Foi um primeiro tempo de poucas chances claras criadas no terço final. O time comandado por Fernando Diniz buscou pressão na saída do paulistas, mas pouco conseguiu furar o bloqueio montado por Rafael Guanaes, que, do outro lado, respondia com toques curtos buscando evolução.

O Vasco cresceu no retorno do intervalo e levou perigo em chegadas com Rayan e Paulo Henrique, ambas pela direita. No entanto, Lucas Piton sofreu lesão no joelho esquerdo aos 18 minutos do segundo tempo e precisou ser substituído. Justamente pela esquerda, com Puma Rodríguez improvisado, o Mirassol subiu em contra-ataque com toques rápidos e Carlos Eduardo deixou Renato Marques livre na área para finalizar no cantinho de Léo Jardim e abrir o placar em São Januário aos 24.

Depois do gol sofrido, o Cruz-Maltino tomou conta do jogo. Coutinho passou a ter mais a bola para distribuição, e as entradas de David e Tchê Tchê deram mais dinâmica. David, aliás, foi quem levou mais perigo em finalização que passou raspando a trave esquerda de Walter, já depois dos 40 minutos. Mas valeu a máxima novamente: "Quem não faz, leva".

Aos 46, o Mirassol "fechou o caixão" do Vasco na Colina. Transição rápida pelo corredor central, Cristian para Carlos Eduardo nas costas de Robert Renan. O atacante saiu cara a cara com Jardim, driblou e tocou para o fundo da rede, classificando o time de São Paulo para a fase de grupos da Libertadores de 2026.