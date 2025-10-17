Flamengo: Everton Cebolinha será desfalque por pelo menos três semanas
Atacante sofre lesão em músculo do quadril na vitória do Rubro-Negro sobre o Botafogo
Everton Cebolinha desfalcará o Flamengo na sequência da tempoada após sofrer uma lesão no músculo iliopsoas, localizado no quadril. A previsão interna do clube é que o atacante fique fora por pelo menos três semanas, o que o deve tirar dos dois jogos das semifinais da Libertadores, contra o Racing, da Argentina.
O jogador se machucou na vitória sobre o Botafogo, na última quarta-feira (15), após entrar no segundo tempo e permanecer cerca de 20 minutos em campo. Cebolinha participou da jogada do gol de Luiz Araújo, mas deixou o gramado chorando e precisou ser retirado de maca.
A lesão foi identificada ainda no estádio Nilton Santos e confirmada no dia seguinte, durante exame de ultrassom no CT Ninho do Urubu. Na última quinta-feira (16), o atacante realizou uma ressonância para determinar o grau do problema.
O Flamengo não divulgou prazo oficial de retorno, mas internamente estima um afastamento mínimo de três semanas. A contusão ocorre no momento em que Cebolinha tentava recuperar espaço no elenco, aproveitando a fase irregular de Samuel Lino e o bom desempenho nos treinamentos. O técnico Filipe Luís, inclusive, elogiou o nível apresentado pelo camisa 11 nos treinos durante da Data Fifa.
— Ele teve uma semana fantástica nessa Data Fifa, infelizmente no momento que vinha crescendo teve essa lesão. Esperamos que se recupere o quanto antes — disse o treinador rubro-negro na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo.
