Flamengo

Flamengo: Everton Cebolinha será desfalque por pelo menos três semanas

Atacante sofre lesão em músculo do quadril na vitória do Rubro-Negro sobre o Botafogo

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
15:40
Atualizado há 1 minutos
Cebolinha Pedro Varela Flamengo
imagem cameraVarela, Cebolinha e Pedro comemoram gol do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Everton Cebolinha desfalcará o Flamengo na sequência da tempoada após sofrer uma lesão no músculo iliopsoas, localizado no quadril. A previsão interna do clube é que o atacante fique fora por pelo menos três semanas, o que o deve tirar dos dois jogos das semifinais da Libertadores, contra o Racing, da Argentina.

➡️ Flamengo terá fator casa a seu favor em duas decisões seguidas na temporada

O jogador se machucou na vitória sobre o Botafogo, na última quarta-feira (15), após entrar no segundo tempo e permanecer cerca de 20 minutos em campo. Cebolinha participou da jogada do gol de Luiz Araújo, mas deixou o gramado chorando e precisou ser retirado de maca.

A lesão foi identificada ainda no estádio Nilton Santos e confirmada no dia seguinte, durante exame de ultrassom no CT Ninho do Urubu. Na última quinta-feira (16), o atacante realizou uma ressonância para determinar o grau do problema.

O Flamengo não divulgou prazo oficial de retorno, mas internamente estima um afastamento mínimo de três semanas. A contusão ocorre no momento em que Cebolinha tentava recuperar espaço no elenco, aproveitando a fase irregular de Samuel Lino e o bom desempenho nos treinamentos. O técnico Filipe Luís, inclusive, elogiou o nível apresentado pelo camisa 11 nos treinos durante da Data Fifa.

— Ele teve uma semana fantástica nessa Data Fifa, infelizmente no momento que vinha crescendo teve essa lesão. Esperamos que se recupere o quanto antes — disse o treinador rubro-negro na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Cebolinha no jogo do Flamengo contra o Botafogo-PB
Everton Cebolinha em ação pelo Flamengo contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

