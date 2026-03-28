Zico se irrita com nova contagem no Maracanã: 'Só tem um, sou eu'

Durante participação no podcast Basticast nesta quinta-feira (27), o ex-jogador Zico criticou a existência de uma contagem separada de gols no Maracanã após a reforma. Maior artilheiro da história do estádio, o ídolo do Flamengo classificou a prática como desrespeito aos números construídos por atletas do passado. No mesmo programa, o Galinho aproveitou para questionar também a validade da Recopa Sul-Americana como competição relevante.

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Críticas duras de Zico

O camisa 10 rubro-negro expressou sua indignação com a criação de uma artilharia que considera apenas os gols marcados no período pós-reforma. Zico argumentou que o estádio permanece no mesmo local e mantém sua identidade, não justificando uma nova contagem:

- Por que que tem lá o artilheiro do novo Maracanã? Artilheiro do novo Maracanã, o ca***e. Artilheiro só tem um, sou eu, acabou. Não tem que ter mais - disparou o ídolo rubro-negro.

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Zico é o maior artilheiro da história do Maracanã (Foto: Divulgação / PSG)

➡️ Quantos gols Zico marcou no Maracanã? Veja números do maior artilheiro do estádio

O ex-jogador defendeu a permanência da contagem histórica, sem apagar tudo que foi feito no passado:

- Maracanã mudou de lugar? Por que que chamam de Novo Maracanã? Por que mudou a arquibancada? Mudou a cadeira? Maracanã é o mesmo, está lá. Ninguém vai conseguir tirar dali. E ficam alimentando para acabar com a gente, acabar com o nosso passado. Esse é um grande problema do Brasil - ironizou o ex-atleta.

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O ídolo do Flamengo balançou as redes 319 vezes no Maracanã como profissional. Roberto Dinamite aparece em segundo lugar na artilharia histórica com 201 gols. Romário ocupa a terceira posição com 190 gols, seguido por Doval com 112.

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Falta de respeito com o ídolo?

Zico também questionou a relevância da Recopa Sul-Americana. A competição é disputada entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana:

- Taça Guanabara, que era um campeonato difícil para "burro", [...], hoje não vale nada. Aí, um jogo em que você joga, um jogo só, numa p**** de uma Recopa, Supercopa, contra o último colocado que ganhou uma vaga na Sul-Americana, vai e ganha do que ganhou a Libertadores. P****, o que que o Lanús ganhou? Aí, bota na cabeça do torcedor que isso é um título, que isso é uma grande competição, pelo amor de Deus - criticou o ex-jogador

Na Recopa Sul-Americana mais recente, o Flamengo foi derrotado pelo Lanús. O time argentino venceu por 1 a 0 no jogo de ida. Na partida de volta, realizada no Maracanã, o Lanús venceu por 3 a 2.

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