Léo Ortiz, do Flamengo, faz anúncio nas redes sociais e emociona torcedores
Zagueiro do Flamengo compartilha vídeo ao lado da esposa
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Mais um bebê a caminho no Ninho do Urubu. O zagueiro Léo Ortiz anunciou nesta sexta-feira (27) que será pai pela primeira vez. A novidade foi compartilhada nas redes sociais ao lado da médica Maitê Lo Sardo.
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Ao som de "Anunciação", na voz de Mariana Nolasco, o casal troca beijos e chamegos enquanto vêm a exibição da ultrassonografia, que revela a gestação. Karoline Lima celebrou a nova fase do casal de amigos com um comentário para lá de carinhoso. "Estou tão feliz e emocionada com essa notícia! Que Jesus abençoe infinitamente. Contem comigo para tudo. Amo vocês".
Léo Ortiz e Maitê oficializaram a união em janeiro deste ano, em uma cerimônia realizada na Fazenda Vila Rica, no interior de São Paulo, com a presença de familiares e amigos próximos. Dias antes, os dois já haviam se casado no civil. Durante a celebração, a médica entrou acompanhada do pai e se emocionou, assim como o jogador, que não conteve as lágrimas ao vê-la caminhar até o altar.
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A publicação rapidamente repercutiu entre amigos do casal e nomes ligados ao futebol. Já Jordana Hollebem, Gisellen Ramalho e Victoria Russo também deixaram felicitações ao casal, desejando bênçãos e sucesso nessa nova fase da vida.
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