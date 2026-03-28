Veja como foi o desempenho dos estrangeiros do Flamengo nos amistosos

Três jogadores estrangeiros do Flamengo entraram em campo nesta sexta-feira (27) em amistosos internacionais nesta Data Fifa de março. Gonzalo Plata atuou do Equador por 1 a 1 contra o Marrocos, no Metropolitano, em Madrid. Pelo mesmo placar, Guillermo Varela e Giorgian de Arrascaeta participaram do duelo do Uruguai contra a Inglaterra, em Wembley.

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Plata em altos e baixos

Gonzalo Plata atuou durante os 90 minutos do confronto entre Equador e Marrocos e jogou pelo lado direito do ataque. Aos três minutos da segunda etapa, o atacante deu a assistência para o gol de John Yeboah, que abriu o placar da partida.

Aos 15 minutos, Plata cometeu um pênalti a favor da equipe marroquina. A cobrança de El Aynaoui foi defendida pelo goleiro Hernan Galíndez, e o gol no rebote, marcado por Ismael Saibari, acabou anulado pela arbitragem por de invasão de campo. Nos minutos finais, El Aynaoui empatou para os marroquinos após cobrança de escanteio e deu números finais a partida.

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Equador e Marrocos empataram por 1 a 1 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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Uruguaios em ação

Em Wembley, a seleção uruguaia empatou com a Inglaterra por 1 a 1 com a presença de dois atletas do Flamengo entre os titulares. Varela disputou a partida inteira e registrou oito ações defensivas ao longo do confronto. Mais discreto em campo, Arrascaeta permaneceu no gramado até os 44 minutos do segundo tempo, com apenas uma finalização. Nicolás de la Cruz ficou no banco de reservas e não entrou em campo.

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Em um confronto equilibrado em Wembley, Inglaterra e Uruguai empataram após um primeiro tempo de poucas chances e a saída precoce de Piquerez por lesão. Na etapa final, a Inglaterra abriu o placar com Ben White, aproveitando rebote de escanteio batido por Cole Palmer, mas viu o Uruguai reagir sob o comando de Federico Valverde. O meio-campista do Real Madrid, que já era o motor da equipe de Bielsa, assumiu o protagonismo nos minutos finais e converteu um pênalti assinalado pelo VAR, garantindo a igualdade e quase buscando a virada nos acréscimos.

Maguire e Arrascaeta em Inglaterra e Uruguai (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

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Próximos compromissos das equipes sul-americanas

As seleções do Equador e do Uruguai retornam a campo na próxima terça-feira (31) para a disputa dos últimos amistosos antes do início do torneio mundial. A equipe equatoriana viaja até a Holanda para enfrentar a seleção local no Philips Stadion, na cidade de Eindhoven, às 15h45 pelo horário de Brasília. A seleção uruguaia joga contra a Argélia na cidade de Turim, na Itália, às 15h30.

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