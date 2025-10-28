Europeus reagem a namoro de Vini Jr com Virgínia: 'Melhor fase'

Agora é oficial. O jogador Vini Jr, do Real Madrid, e a influenciadora Virgínia Fonseca divulgaram, nesta terça-feira (28), que estão namorando. A notícia veio à tona através de uma série de publicação nas redes sociais do novo casal.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na europa, torcedores do Real Madrid reagiram à nova fase do camisa 7 fora dos campos. A notícia do romance foi comemorada. A grande maioria dos fãs do jogador associou a fase romântica com uma possível melhora de desempenho nos gramados. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: Vinicius Jr e Virginia agora são oficialmente um casal. O astro brasileiro contou como a convidou para sair nas redes sociais. Vini está chegando na melhor fase da carreira.

continua após a publicidade

Tradução: Vini Jr celebrando o amor com Virgínia Fonseca.

Tradução: Vinicius Jr. e Virginia estão oficialmente namorando, depois que o jogador de futebol brasileiro postou o pedido em suas redes sociais. O auge do Vini está chegando.

Tradução: Vini Jr faz tudo por sua namorada Virginia em um gesto romântico.



Quem é Virgínia Fonseca, namorada de Vini Jr?

Virginia Fonseca, cujo nome completo é Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, é uma influenciadora digital, apresentadora de televisão, empresária e youtuber brasileira-americana, nascida em 6 de abril de 1999 em Danbury, Connecticut (EUA).

continua após a publicidade

De ascendência portuguesa, ela se mudou para o Brasil aos 3 anos de idade, crescendo principalmente em Governador Valadares (MG). Apesar da cidadania americana, ela não fala inglês fluentemente e vive em Goiânia (GO) atualmente.

Seus negócios são altamente lucrativos: a WePink faturou 168,5 milhões de reais em 2022, e ela ganhou diversos prêmios, como Influenciadora do Ano no People's Choice Awards (2022) e TikToker do Ano no iBest (2021).

Virginia namorou o youtuber Rezende por dois anos antes de se relacionar com Zé Felipe em 2020. Eles se casaram em março de 2021 e tiveram três filhos: Maria Alice (2021), Maria Flor (2022) e José Leonardo (2024). Em maio de 2025, anunciaram a separação.