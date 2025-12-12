Cazé TV e Disney+ fazem parceria em Flamengo x Pyramids

O Flamengo enfrenta o Pyramids, do Egito, pela semifinal da Copa Intercontinental neste sábado (13), às 14h (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ através da CazéTV, sem custo adicional para assinantes da plataforma de streaming. O vencedor do confronto disputará a final contra o Paris Saint Germain (PSG), da França.

A colaboração estabelecida entre Disney+ e CazéTV contempla diversos torneios durante o período de um ano. O acordo abrange a transmissão de competições como Mundial de Clubes, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Bundesliga, Ligue 1, Libertadores Feminina e um pacote de eventos olímpicos.

O Flamengo garantiu a vaga para enfrentar o Pyramids após superar o Cruz Azul, do México, no Derby das Américas. Já o Pyramids eliminou, nas fases anteriores, o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Quem vencer o confronto encara o PSG na final, marcada para o dia 17 de dezembro.

Como chega o Flamengo?

A equipe que o técnico Filipe Luís mandará para o campo ainda é um mistério. Afinal, por conta do curto espaço de tempo entre as quartas e semis do Intercontinental (três dias), o treinador pode fazer algumas alterações. Na entrevista desta sexta-feira, o rubro-negro detalhou o cenário.

- Não posso adiantar nada para vocês. Temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30, 33 anos. A recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca - explicou Filipe.

A grande novidade para esse confronto pode ser Pedro. O atacante, que chegou a ser relacionado para o primeiro desafio no Mundial, mas que sem chances de jogo não entrou, vem treinando com o elenco e pode ficar à disposição. Segundo Filipe Luís, o último treino será fundamental para a presença ou não do camisa 9.

Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como chega o Pyramids?

Treinado pelo croata Krunoslav Jurcic, o Pyramids tem como destaque o congolês Fiston Mayele, artilheiro do time na temporada. A equipe conta com um brasileiro, o atacante Ewerton Silva.

Na véspera do confronto com o Flamengo, Krunoslav Jurcic tratou a partida deste sábado como o "maior jogo da história do Pyramids". Além disso, prometeu que terá uma atenção especial com a marcação em Arrascaeta.

- O Flamengo é um time com muita experiencia, jogou contra grandes times da Europa e do Brasil. São um time de alta qualidade e muita ambição. Eu sei muito de futebol brasileiro, mas não assisti a muitos jogos do Flamengo. Assisti os últimos quatro, tenho bastante informação. Tem grandes jogadores. Talvez não tenhamos jogadores tão experientes, mas tenho respeito pelo Flamengo - disse o treinador.

- Sobre o Flamengo, muito respeito, grande clube. Para mim, a grande surpresa é o número 10, uruguaio (Arrascaeta). Um cara que pode mudar o jogo com um passe, um jogador que muda partidas. O jogador é muito importante. Essas pessoas que mudam o ritmo do jogo, nós temos que jogar de maneira compacta. Vamos tentar marcar o Arrascaeta da melhor maneira possível - analisou.

Sem jogadores pendurados por cartões

Geralmente, em torneios da Fifa, como a Copa do Mundo de Clubes, de Seleções ou as Eliminatórias, o acúmulo de dois cartões amarelos configura suspensão automática de uma partida. Contudo, o regulamento da Copa Intercontinental prevê uma adendo à regra: os cartões são "zerados" após a terceira rodada da competição.