Veja a origem da fortuna de Virgínia Fonseca, nova namorada de Vini Jr

Camisa 7 do Real Madrid, Vini Jr assumiu nesta terça-feira (28) namoro com Virgínia Fonseca, influenciadora e empresária. A ex-esposa do cantor Zé Felipe, com quem possui duas filhas, possui uma fortuna milionária e atua em diferentes meios no mundo dos negócios.

Em maio, quando depôs na CPI das bets, a influenciadora revelou que, no ano passado, sua marca de cosméticos, a "WePink", faturou aproximadamente R$ 750 milhões. Além disso, Virgínia possui 815 milhões de ações nas redes sociais, segundo levantamento da Comscore. A criadora de conteúdo possui uma mansão em Goiânia, que foi construída quando ainda era casada com o cantor sertanejo.

Em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Virginia também adquiriu uma propriedade de aproximadamente R$ 27 milhões. Como meio de transporte internacional, a empresária também adquiriu um jatinho que ultrapassa os R$ 20 milhões. Nas redes sociais, a influenciadora conta com mais de 50 milhões de seguidores.

Já Vini Jr, craque do Real Madrid e da Seleção Brasileira, é o único brasileiro entre os 10 melhores jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, de acordo com a "Forbes". Ainda segundo a revista, o salário do atleta é de 60 milhões de dólares, o que corresponde, na cotação atual, a R$ 326 milhões.

Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o jogador dos merengues é proprietário de uma mansão avaliada em R$ 20 milhões.

Vini Jr atuando pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação/Rafael Ribeiro/CBF)

Polêmica de Vini Jr no Real Madrid

O último jogo disputado pelo clube madrilenho foi justamente um dos maiores clássicos do futebol mundial, o "El Clássico". A partida entre Real Madrid e Barcelona acabou em 2 a 1 para o time merengue, tendo Vini Jr como um dos melhores em campo. Mesmo assim, o novo técnico da equipe, Xabi Alonso, optou por tirá-lo do jogo por volta dos 70 minutos, o que irritou muito o craque brasileiro, que saiu xingando o treinador espanhol.