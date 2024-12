O Bahia é um dos mais conhecidos clubes do futebol brasileiro e um dos mais bem sucedidos da história. Atualmente, o time baiano também é uma uma das melhores do nordeste, principalmente após os investimentos do Grupo City no clube. Quer saber o motivo do apelido do Bahia ser "Esquadrão de Aço"? O Lance! te conta.

Confira as origens do apelido "Esquadrão de Aço" para o Bahia (Foto: Kely Pereira/AGIF)

Por que o Bahia é chamado de "Esquadrão de Aço"?

Para entender o motivo do apelido "Esquadrão de Aço" ser relacionado com o Bahia, é necessário voltar quase aos tempos de fundação do clube baiano. O início do Bahia no futebol, fundado em 1931, foi completamente arrasador.

Começou o seu caminho profissional no Campeonato Baiano em 1931 e já se tornou campeão invicto da competição, logo em sua primeira participação. Mesmo com algumas crises na diretoria durante os anos de 1932 e 1937, o clube seguiu com as suas grandes atuações, vencendo o primeiro Ba-Vi da história em 1932, conquistando cinco edições do Campeonato Baiano na década de 1930, além de ver seu jogador, Armandinho, convocado para a Seleção Brasileira e de também ter realizado a maior goleada em clássicos contra o Vitória, batendo o rival por 10 a 1 em 1939.

A origem da alcunha

Assim, por conta dos grandes resultados atingidos pelo clubes durante essa primeira década de existência, fizeram com que a imprensa da época, mais precisamente o Jornal da Tarde, começasse a chamar Bahia de "Esquadrão de Aço".

Clube baiano recebeu a alcunha após o seu sucesso precoce logo após sua fundação (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O apelido remete à solidez do clube durante os campeonatos da década de 1930, com uso de "aço" simbolizando resistência, força e poder, qualidades que foram associadas ao desempenho do clube dentro de campo. Com o tempo, o apelido foi se popularizando e se tornando parte da identidade do Bahia, reforçando o orgulho de seus torcedores e a tradição do time no futebol brasileiro.

No total, o clube possui 50 títulos do Campeonato Baiano durante a sua história, além de também ter conquistado o bicampeonato do Brasileirão, em 1959 e 1988, como suas conquistas mais importantes de sua existência.