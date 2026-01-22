Diniz detona arbitragem de Flamengo x Vasco: 'Ridícula'

Fernando Diniz criticou a expulsão de Cauan Barros e apontou que o cartão vermelho condicionou o clássico entre Vasco e Flamengo, vencido pelo rubro-negro por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Para o treinador, o lance foi determinante para o andamento do segundo tempo, período em que o Vasco atuou com um jogador a menos desde o início.

Na entrevista após a partida, Diniz afirmou não compreender o critério adotado pela arbitragem no lance que resultou na expulsão e comparou a jogada com outros episódios do próprio jogo. Segundo ele, a decisão mudou o cenário da partida, que vinha equilibrada na volta do intervalo.

— É uma expulsão, para mim, ridícula, um negócio sem sentido. Eu sinceramente ainda não consegui entender. Teve um lance um pouco antes no primeiro tempo, com o Andrés Gómez, que o cara chuta no alto, pega no pé dele… eu nem acho esse lance para expulsão, mas esse (do Barros) foi muito menos. O cara está passando, não sei se o Barros tentou dar um "totó" no cara. Não tem nada, não tem força excessiva, risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam, que para, com a perna da chuteira do Barros perto da panturrilha… Não tem força nenhuma ali, zero. É uma expulsão que condiciona muito o que poderia ser o segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo jogou melhor e, quando voltou o segundo tempo, a impressão é de que o jogo ia ser outro. Você vai ver que o campeonato vai acontecer, Carioca e Brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer a expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer.

O técnico reconheceu que o Flamengo teve superioridade na etapa inicial, mas avaliou que o Vasco retornou do intervalo com ajustes e postura diferente, interrompidos pela expulsão logo no começo do segundo tempo.

— Acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. A gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. No segundo tempo, com um jogador a menos, a gente podia ter mais coragem para fazer o jogo que era necessário. A gente voltou para o segundo tempo com uma postura diferente, com correções, embora tenha sido só cinco minutos.

Diniz também comentou o comportamento da equipe com a bola, apontando momentos em que o time poderia ter sido mais objetivo, e citou a principal chance criada pelo Vasco como exemplo de construção desde a defesa.

— Eu até acho que em alguns momentos a gente devia acelerar e tocou a bola mais para trás do que devia. Os nossos melhores momentos foram quando a gente saiu jogando de trás. Inclusive, a chance, a melhor chance que a gente teve com o GB, foi uma troca de passe bem feita, com paciência, com bom ritmo.

O treinador abordou, ainda, a ausência de Rayan, negociado recentemente, e admitiu a dificuldade de reposição do atacante, destacando a importância do jogador no desempenho da equipe.

— Temos que pensar para a frente agora. Obviamente que, se o Rayan estivesse hoje, ele teria feito coisas positivas no jogo porque ele era o grande destaque do nosso time no ano passado e começou a temporada sendo o grande destaque do time. Nesse momento ele ainda faz falta, a gente vai ter que se virar com chegada de outro jogador e, enquanto isso, com aquilo que tem para a gente suprir a ausência do Rayan. Jogando de outra maneira, com outra característica. Vai ser muito difícil achar outro Rayan. A gente não vai ter 35 milhões de euros para pagar num jogador, que é o valor pelo qual o Rayan foi vendido. E acho que ele valia até mais.

Fernando Diniz durante duelo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Outras respostas de Fernando Diniz após Flamengo x Vasco

Vasco não jogou com grandeza?

— Acho que faltou jogar dentro das nossas características. O aprendizado continua. A gente não foi um Vasco grande somente no primeiro tempo. É um aprendizado. Isso você pode ter certeza: a gente vai trabalhar para aprender a jogar com a grandeza que a gente precisa. A gente poderia ter jogado muito melhor no primeiro tempo. O espaço que teve para jogar bem no segundo tempo foi muito pouco, com a igualdade numérica por cinco minutos apenas. Mas no primeiro tempo era para ter jogado bem melhor. Vamos aprender, vai ter que jogar melhor. Vai ter outros clássicos, vamos jogar de novo contra o Flamengo, se não for agora no estadual, vai ser no Brasileiro, em outras competições. Nesse sentido, a gente vai fazer melhor do que a gente fez hoje.

13 jogos sem vencer o Flamengo

— Eu não acho que atrapalhou no jogo de hoje. Acho que a gente jogou mal no primeiro tempo, a gente saiu jogando em algumas vezes com lentidão, não todas as vezes. Uma coisa que a gente também fez muito mal foi demorar muito a pressionar o Flamengo. Nas vezes em que pressionou, o Rossi chutou a bola para fora ou chutou para frente sem direcionamento. Faltou jogar mais dentro das nossas características e fazer uma partida melhor. Repito: aparentemente, quando a gente voltou para o segundo tempo, o jogo ia ser outro. Tudo indicava que a gente ia ter uma postura mais agressiva tanto na marcação quanto com a bola.

Vasco não conseguiu pressionar o Flamengo?

— Eu acho que faltou circulação. O maior erro nosso foi jogar fora das nossas características hoje. Por incrível que pareça, no segundo tempo, com um jogador a menos, a nossa chance era se aproximar, ganhando campo do Flamengo de maneira paulatina para chegar com mais gente no ataque. As chances que a gente teve foram dessa forma. Obviamente que teve um lance que ele (árbitro) teve uma contundência muito grande para marcar o impedimento, da bola na trave. Se entra, seria gol. Mas o Flamengo não estava oferecendo tantas bolas nas costas hoje. Quando a gente se dispôs a jogar com mais velocidade, circulando a bola de um lado para o outro, a gente conseguiu empurrar o Flamengo para trás e criar boas situações… não foram muitas. No primeiro tempo houve duas, principalmente aquela com o GB.