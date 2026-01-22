Mesmo com derrota, torcedores do Flamengo se rendem a jogador do Vasco

Apesar do resultado negativo contra o Flamengo, Léo Jardim foi o principal destaque do Vasco no clássico. O goleiro realizou dez defesas ao longo da partida e evitou um placar mais elástico no Maracanã. Nas redes sociais, até mesmo os flamenguistas se renderam a atuação do goleiro cruz-maltino.

O placar no Clássico dos Milhões não refletiu a grande atuação do time de Filipe Luís, que poderia ter deixado o Maracanã com uma goleada diante do rival. O Flamengo foi superior em campo durante toda a partida, antes mesmo do cartão vermelho para Caua Barros, jovem volante do Vasco.

Léo Jardim analisa derrota do Vasco para o Flamengo

O goleiro Léo Jardim avaliou a derrota do Vasco por 1 a 0 para o Flamengo como um alerta para a sequência da temporada, afirmou que ainda é cedo para projeções mais amplas e destacou a necessidade de identificar pontos de melhora.

— Claro que não foi o jogo que a gente esperava fazer, mas eu ainda acho que é um pouco cedo para a gente definir o que vai ser a temporada. É o terceiro jogo, a gente tem muita coisa pela frente ainda. O jogo de hoje também é um alerta para o que precisa melhorar, para o que a gente precisa trabalhar. Não tem terra arrasada, é saber sofrer a derrota e ver o que a gente precisa melhorar — disse Léo Jardim à "TV Globo".

— No primeiro tempo, a gente realmente não conseguiu encaixar o nosso jogo, teve bastante dificuldade, mas eu acho que, até a expulsão no segundo tempo, a gente conseguiu voltar melhor, o jogo estava mais equilibrado. A expulsão acabou dificultando ainda mais a partida para a gente e virou um ataque contra a defesa — concluiu o goleiro sobre o Flamengo 1 x 0 Vasco.

Léo Jardim foi destaque do Vasco contra o Flamengo (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

