Web vai à loucura com vitória do Brasil na Kings League: ‘Vem aí o Hexa?’

O Brasil venceu mais uma na Copa do Mundo da Kings League. Desta vez, a equipe brasileira goleou a Turquia, por 12 a 4, nesta quinta-feira (9), pelas quartas de final do torneio. Os jogadores Kelvin (x7), Andreas Vaz, Wellington Rodrigues, Leonardo "Leleti", Matheus Rufino, além do presidente Allan, o Estagiário, foram os responsáveis pelos gols da vitória.

continua após a publicidade

➡️ Web brinca com possível crise no Botafogo: ‘Voltando ao normal’

➡️ Australian Open: Andrey Rublev já fez cover da banda One Direction

O resultado foi bastante comemorado nas redes socias. Diversos perfis celebraram o feito e apontaram uma possível conquista do Brasil no torneio e relacionaram com o futebol tradicional: "O hexa vem aí". A equipe avançou para a semifinal da competição, onde irá enfrentar o vencedor do confronto entre Argentina e México, na sexta-feira (10).

Festa nas redes sociais

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Kings League

Criada e organizada pela Kosmos, a Kings League tornou-se um fenômeno global, revolucionando o modo como o futebol e o esporte são consumidos. Com ligas na Espanha, Américas, Itália e, agora, Brasil, a competição semanalmente atrai milhões de fãs em transmissões ao vivo.

continua após a publicidade

Com suas regras inovadoras e a fusão entre o futebol tradicional e tendências de e-sports, a Kings League oferece uma nova experiência, acessível a todas as audiências. O torneio vive a primeira edição da Copa do Mundo, reunindo os melhores jogadores de cada país.