Web brinca com possível crise no Botafogo: ‘Voltando ao normal’

O ano de 2025 começa com uma possível crise interna dentro do Botafogo. De acordo com a apuração do site "Ge", o clube alvinegro tem em atraso o pagamento da premiação da Libertadores do ano passado. O cenário gera insatisfação por parte do elenco, que ameaça entrar de grave se o valor não for pago até o dia 14 de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: live diária analisa hoje a movimentação do Botafogo

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O cenário vez a web ir à loucura. Diversas contas aproveitaram o momento para brincarem com a situação do clube alvinegro. Alguns citaram que o time estava "voltando ao normal", em referência a antigas gestões que não tiveram sucesso esportivo. Veja a repercussão abaixo:

Botafogo "voltando ao normal"?

Jogadores de saída

Além da polêmica envolvendo atletas ainda presentes no plantel do clube, o Botafogo também vive problemas com baixas importantes. Do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão do ano passado 11 jogadores já deixaram o time. Tratam-se de Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño), Lucas Barreto (fim de contrato), os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon) e Pablo (devolvido ao Flamengo), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê (de chegada no Vasco) e o meia Óscar Romero. Os meias Eduardo (anunciado pelo Cruzeiro) e Thiago Almada (no Lyon) também já têm suas saídas confirmadas, assim como o lateral Hugo emprestado ao Vitória.

continua após a publicidade