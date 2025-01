Web vai à loucura com goleada do Brasil na Kings League: ‘Baile’

O Brasil venceu a Alemanha por 9 a 2, neste sábado (4), pelas oitavas de final da Kings League. Os jogadores Andreas Vaz, João Victor e Kelvin (2) foram os responsáveis pelos gols da vitórias. O presidente Cris Guedes também deixou o dele ao converter uma cobrança de pênalti.

Com o triunfo, a equipe avançou para as quartas de final do torneio. Agora, o Brasil espera o resultado da partida entre Peru e Coreia do Sul para saber o próximo adversário. O feito fez a web ir à loucura com mensagens de comemoração e apoio à equipe na competição. Veja a repercussão abaixo.

Festa brasileira

Kings League

Criada e organizada pela Kosmos, a Kings League tornou-se um fenômeno global, revolucionando o modo como o futebol e o esporte são consumidos. Com ligas na Espanha, Américas, Itália e, agora, Brasil, a competição semanalmente atrai milhões de fãs em transmissões ao vivo.

Com suas regras inovadoras e a fusão entre o futebol tradicional e tendências de e-sports, a Kings League oferece uma nova experiência, acessível a todas as audiências. O torneio vive a primeira edição da Copa do Mundo, reunindo os melhores jogadores de cada país.