Web vai à loucura com vitória de Vini Jr no The Best: ‘Justiça foi feita’

A web foi a loucura com a vitória de Vini Jr no Fifa The Best. Em cerimônia realizada nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo. O atacante desbancou nomes como Rodri, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi na disputa do prêmio oficial da entidade máxima do futebol.

Após o resultado, diversos internautas celebraram a conquista do atacante do Real Madrid. O triunfo no prêmio da Fifa aconteceu posteriormente a perda polêmica da Bola de Ouro. A premiação da revista francesa France Football, em outubro, teve um resultado controverso ao indicar o espanhol Rodri, do Manchester City, como melhor jogador do mundo.

Com este cenário, muitos brasileiros desabafaram nas redes sociais depois da conquista do The Best. Veja a repercussão abaixo:

