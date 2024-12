Rizek cita ‘justiça’ ao analisar possível vitória de Vini Jr no The Best

O jornalista André Rizek, dos canais Sportv, comemorou o favoritismo de Vinícius Jr na premiação Fifa The Best. Segundo o site "Ge", o atacante do Real Madrid irá vencer o prêmio de melhor jogador do mundo no concurso realizado pela Fifa. O evento acontece nesta terça-feira (17), às 14h, em Doha, no Catar.

continua após a publicidade

➡️ Comparação entre Ronaldo e Anderson Silva causa revolta na web

➡️ Web debocha de eleição dos melhores árbitros do Brasil em 2024: ‘Péssimo’

Para Rizek, a entidade faz justiça com o brasileiro ao coroa-lo com o prêmio. Além disso, ele também apontou um possível jogo político da Fifa com o Real Madrid na decisão. Vale lembrar, que em outubro Vini Jr perdeu a Bola de Ouro, premiação da revista francesa France Football, para o espanhol Rodri, do Manchester City, tendo o clube espanhol boicotando o evento.

- Além de fazer justiça ao jogador que foi o melhor do mundo na temporada (respeito quem ache que foi o Rodri, claro), a Fifa marca um golaço com o clube mais poderoso do planeta. A entidade simplesmente levou a premiação desse ano ao palco do Mundial, Doha, onde coincidentemente está o Real Madrid… O clube, em guerra com a Uefa, put* da vida porque Vini perdeu a Bola de Ouro (boicotou a premiação), agora está abraçado pela Fifa - disse o jornalista.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

The Best

Caso a notícia se confirme, esta será a primeira vez que um brasileiro é escolhido o melhor do mundo desde 2007, quando Kaká recebeu o prêmio após grande temporada pelo Milan. Vinícius foi um dos destaques do Real na temporada de dobradinha de La Liga e Champions League, anotando gols importantes, incluindo um na final continental diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

Entre os prêmios da Fifa, apenas outros cinco brasileiros foram eleitos melhores jogadores do mundo. Veja a lista abaixo:

⚽ Romário - 1994

⚽ Ronaldo Fenômeno - 1996, 1997 e 2002

⚽ Rivaldo - 1999

⚽ Ronaldinho Gaúcho - 2004 e 2005

⚽ Kaká - 2007

continua após a publicidade