Entenda rivalidade de Nego do Borel e Luiz Mesquita

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 17:49 • Rio de Janeiro

Nego do Borel e Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita se enfrentam neste sábado (12) no Fight Music Show 5. O evento, que terá uma série de lutas de boxe entre celebridades a partir das 18h, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo. O confronto entre o funkeiro e o influenciador faz parte do card principal da noite, e é marcado por rivalidade. Entenda com o Lance! a origem do embate.

O início do conflito aconteceu em junho deste ano, quando Luiz Otávio Mesquita desafiou Nego do Borel para uma luta. Através de um vídeo postado nas redes sociais, o influenciador relembrou a denuncia de Duda Reis, ex-namorada do adversário, que acusou o cantor de violência doméstica. Para intimidá-lo, Luiz apareceu com uma peruca loira na gravação e afirmou que Nego do Borel "só bate em mulher".

O cantor rapidamente respondeu a provocação e o chamou para um "treino". Posteriormente, os dois foram flagrados em uma confusão em um bar de São Paulo. Em um outro vídeo vazado nas redes sociais, o influenciador aparece dando um tapa no rosto de Nego do Borel após o artista envolver o nome do seu pai, Otávio Mesquita, na discussão. O conflito foi contido por seguranças do local. Veja a cena abaixo:

Depois dos episódios citados, os dois foram confirmados como atrações do card principal do evento Fight Music Show 5. O clima entre eles também esquentou na entrevista coletiva, no último dia 26 de setembro.

- Eu estou aqui pelo boxe, e você está aqui para aparecer. Você vai apanhar, otário - disse Nego do Borel.

- Fala de novo do meu pai que você vai levar outro tapa - respondeu Luiz Mesquita.

O Fight Music Show 5 acontece na noite deste sábado (12) a partir das 18h, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo. Além dos personagens presentes nesta matéria, o evento também conta com a presença de outras celebridades. Tratam-se de Lucas Viana, MC Livinho, Thomaz Costa e Lucas Penteado. A luta principal da noite é de Acelino Popó Freitas contra o argentino Jorge El Chino.