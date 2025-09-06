menu hamburguer
Fora de Campo

Web vai à loucura com 1º set de Brasil x Itália pela semi do Mundial de vôlei

Seleções disputam vaga na final do torneio

Brasil x Itália - 1º set da semifinal do Mundial de vôlei (Foto: Lillian SUWANRUMPHA/AFP)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
10:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Itália, adversária do Brasil na semifinal do Mundial, está invicta há 34 partidas e é a atual campeã olímpica e bicampeã da Liga das Nações de Vôlei. Por isso, os fãs de vôlei foram à locura com a vitória do Brasil no primeiro set, pela parcial 25/22. A última derrota da seleção italiana foi justamente contra o Brasil, em 1º de junho de 2024, na segunda semana da Liga das Nações.

Caso passe pela Itália, a seleção feminina chega à final do Mundial de Vôlei pela quinta vez. A decisão está marcada para o próximo domingo (7), às 9h30 (de Brasília).

O Brasil tem quatro medalhas de prata na competição e uma de bronze.

➡️ Acompanhe ao vivo: Brasil encara Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino

🏐Brasil x Itália: onde assistir à semifinal do Mundial de Vôlei

O confronto está sendo transmitido ao vivo no Sportv 2 (canal fechado) e no VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Nas quartas de final, o Brasil venceu a França nas oitavas por 3 sets a 0, nas parciais 27/25, 33/31, 25/19, enquanto a Itália passou pela Polônia por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 25/21 e 25/18.

Brasil x Itália - 1º set da semifinal do Mundial de vôlei (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

