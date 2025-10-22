Nome importante em um dos momentos de redenção da história do Santos, o ex-jogador Diego Ribas analisou o atual momento do clube, que teve sua situação no Campeonato Brasileiro ainda mais complicada após a derrota para o Vitória, na 29ª rodada da competição.

Até agora, a equipe soma oito vitórias, sete empates e treze derrotas em 28 partidas (um jogo a menos que os outros clubes), com aproveitamento de 36% no Brasileirão.

— Muito preocupante. Santos vem há alguns anos que não consegue ter desempenho compatível com a história, em um trabalho em conjunto, seja de atletas, dirigentes, treinadores e comissão. Fica minha torcida para que o Santos volte aos trilhos — disse Diego Ribas em entrevista ao GE.

Ao comentar sobre a situação atual do clube e as dificuldades enfrentadas pelos atletas, Diego Ribas destacou aspectos estruturais e a necessidade de maior proteção dentro do Santos.

— Não tenho a propriedade para dizer como quem vive lá, por mais que converse, mas não me aprofundo. O que vejo de fora é que falta proteção para os atletas, uma condição até estrutural, que vem melhorando, na Vila Belmiro, no centro de treinamento, para que pouco a pouco o Santos possa transmitir a credibilidade que sempre teve. Há pessoas competentes no Santos, que têm a capacidade de mudar isso imediatamente — disse.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Chances de rebaixamento do Santos

O Alvinegro Praiano soma 34,8% chances de rebaixamento segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).O número mais que dobrou em relação à rodada anterior, quando, após a vitória sobre o Corinthians, o Santos tinha apenas 13,9% de risco de queda.

O desempenho da rodada explica o aumento: o Rubro-Negro venceu o Peixe em um confronto direto, assim como o Juventude bateu o Red Bull Bragantino e ganhou um respiro na competição.

O Sport, com 99,79% de probabilidade de queda, é o principal candidato ao rebaixamento, seguido por Fortaleza (90,4%) e Juventude (89,4%). Vitória (44,6%) e Santos (34,8%) aparecem logo em seguida.Entre os times com menor risco estão Atlético-MG (12,8%), Ceará (6,6%) e Internacional (5,5%). Já São Paulo (1,7%), Vasco da Gama (0,27%) e Fluminense (0,037%) fecham a lista de clubes com menor chance de queda.