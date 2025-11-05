Web se impressiona com atuação de Richard Ríos, ex-Palmeiras, na Champions: 'Brutal'

Jogando com o apoio de sua torcida, o Benfica vai empatando sem gols com o Bayer Leverkusen pela 4ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League, nesta quarta-feira (5). Mesmo sem balançar as redes nesta primeira etapa, os torcedores destacaram a atuação do meia Richard Ríos, ex-Palmeiras, nas redes sociais.

Desde sua chegada ao clube português, o colombiano passou por momentos conturbados com a torcida do Benfica. No entanto, a fase começou a melhorar sob o comando de José Mourinho e Richard Ríos já é considerado um dos melhores jogadores do elenco benfiquista.

Nas redes sociais, os torcedores exaltaram a atuação do meia durante a primeira etapa contra o Bayer Leverkusen. Segundo um dos internautas, Richard Ríos começou a justificar o valor de sua transferência ao Benfica. Confira abaixo.

Contratado por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 195 milhões), Richard Ríos chegou ao Benfica logo depois da disputa do Mundial de Clubes e demorou para conquistar a confiança do torcedor do Benfica. Com o empate sem gols com o Bayer Leverkusen, a equipe vai somando seu primeiro ponto nesta edição da Uefa Champions League.

Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem multa milionária

A equipe de Portugal desembolsou 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cinco temporadas. O Palmeiras irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões). O restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

O colombiano também receberá 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões), diluídos entre luvas e salários. O Benfica estipulou uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650,1 milhões).

Com 25 anos, o volante se destacou no Palmeiras e em atuações pela seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, gerou o interesse de diversos cubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.

