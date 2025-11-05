Torcedores do Palmeiras se rendem ao gol de Estevão na Champions: 'Herdeiro do Neymar'
Atacante marcou seu quarto gol pelo Chelsea
Jogando longe de seus domínios, o atacante Estevão abriu o placar para o Chelsea contra o Qarabag, do Azerbaijão, pela 4ª rodada da Uefa Champions League. Agora, a jovem promessa brasileira chegou ao quarto gol com a camisa do clube inglês. Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras destacaram a atuação do camisa 41.
Após receber a bola de Andrey Santos, Estevão encarou a marcação e anotou seu segundo gol nesta edição de Uefa Champions League, aos 16 minutos. No entanto, ainda na primeira etapa, o Chelsea acabou sofrendo a virada e viu o Qarabag disparar na tabela de classificação da fase de liga.
Segundo os internautas, a equipe comandada por Enzo Maresca concentrou suas jogadas ofensivas no atacante Estevão e acabou colhendo os frutos com o gol marcado logo no início da partida. Na visão de um dos torcedores do Palmeiras, a promessa do futebol brasileiro pode ser considerada um herdeiro do craque Neymar. Confira abaixo.
Logo no início da segunda etapa, o Chelsea chegou ao empate com o atacante argentino Garnacho. Com o resultado parcial, o Chelsea vai conquistando sete pontos na fase de liga da Uefa Champions League e estacionou na 12ª colocação
