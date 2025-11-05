menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Palmeiras se rendem ao gol de Estevão na Champions: 'Herdeiro do Neymar'

Atacante marcou seu quarto gol pelo Chelsea

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
16:02
Estevão comemora gol pela Uefa Champions Leagua (Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
imagem cameraEstevão comemora gol pela Uefa Champions Leagua (Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando longe de seus domínios, o atacante Estevão abriu o placar para o Chelsea contra o Qarabag, do Azerbaijão, pela 4ª rodada da Uefa Champions League. Agora, a jovem promessa brasileira chegou ao quarto gol com a camisa do clube inglês. Nas redes sociais, os torcedores do Palmeiras destacaram a atuação do camisa 41.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após receber a bola de Andrey Santos, Estevão encarou a marcação e anotou seu segundo gol nesta edição de Uefa Champions League, aos 16 minutos. No entanto, ainda na primeira etapa, o Chelsea acabou sofrendo a virada e viu o Qarabag disparar na tabela de classificação da fase de liga.

Segundo os internautas, a equipe comandada por Enzo Maresca concentrou suas jogadas ofensivas no atacante Estevão e acabou colhendo os frutos com o gol marcado logo no início da partida. Na visão de um dos torcedores do Palmeiras, a promessa do futebol brasileiro pode ser considerada um herdeiro do craque Neymar. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Logo no início da segunda etapa, o Chelsea chegou ao empate com o atacante argentino Garnacho. Com o resultado parcial, o Chelsea vai conquistando sete pontos na fase de liga da Uefa Champions League e estacionou na 12ª colocação

FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEA
Estevão comemora gol pela Uefa Champions Leagua (Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias