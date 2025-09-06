A web resgatou, nesta sexta-feira (5), uma fala de Hulk sobre um destaque da Seleção Brasileira, e o assunto rendeu muito nas redes sociais. Tudo começou antes da final da Libertadores de 2024 entre Botafogo e Atlético-MG.

No dia 20 de novembro de 2024, Atlético-MG x Botafogo se enfrentaram no Brasileirão e a partida terminou em 0 a 0. O jogo foi 10 dias antes da final da Libertadores, onde o Glorioso se sagrou campeão depois de vencer por 3 a 1, mesmo com um jogador a menos desde os 30 segundos de jogo.

Durante a partida pelo Campeonato Brasileiro, uma confusão foi formada. Segundo os jogadores do Galo, Luiz Henrique, destaque da Seleção Brasileira, falou mal do time do Atlético-MG.

- O cara deu cinco chutes na Seleção e acha que é craque. Eu fiquei sete anos na Seleção e sou humilde. Ele falou que o nosso time é uma m!@#$ - disparou Hulk sobre o destaque da Seleção Brasileira.

Convocado por Ancelotti, Luiz Henrique entrou na partida contra o Chile, e em 24 minutos deu uma assistência e participou de outro gol na vitória por 3 a 0. Imediatamente a web resgatou a fala de Hulk sobre o jogador da Seleção Brasileira.

Hulk na Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Veja web reagindo a fala de Hulk sobre Luiz Henrique, da Seleção Brasileira

Luiz Henrique lembrou de raízes após jogo do Brasil

A vitória do Brasil contra o Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, marcou uma noite especial para Luiz Henrique. Nascido em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o jogador entrou no segundo tempo e foi decisivo na vitória por 3 a 0: deu as assistências para os gols de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que selaram o placar. A web relembrou da fala de Hulk sobre o destaque da Seleção Brasileira.

Após a partida, Luiz Henrique destacou suas raízes e o caminho até vestir a camisa da Seleção:

— Essa hora eu pensei que eu tinha que ser o Luiz Henrique que saiu de Petrópolis, que jogava leve, solto, com os amigos. No hotel eu ajoelhei antes da preleção e pedi a Deus que eu pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse feliz, ajudasse meus companheiros e também jogasse pela minha família, que estava aqui no Maracanã me apoiando. Graças a Deus deu tudo certo. Não quero nunca perder a alegria de jogar futebol — disse.