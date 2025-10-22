Ex-promessa do Flamengo, Adryan revela futuro no futebol: 'Não sei'

O Flamengo enfrenta o Racing, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Para a ocasião, o Lance! recebeu a ex-promessa do clube, Adryan, para a transmissão da partida. Durante o abre-jogo, o jogador revelou o futuro dentro do futebol.

Atualmente, Adryan se encontra sem um clube oficial. Aos 31 anos, ele ainda não desistiu de jogar bola profissionalmente, mas destacou que curte o atual momento da vida fora dos gramados.

- Hoje estou sem atuar no futebol. Não sei se parei, ou não. Muita gente me pergunta se parei, porque não sabem a minha situação. Mas atualmente, não tenho uma resposta concreta do futuro da minha carreira. O que posso falar é que estou feliz com meu atual momento, e vamos ver os próximos capítulos da minha história - iniciou o jogador.

Além disso, Adryan também fez uma breve analise do confronto entre Flamengo e Racing pela semifinal da Libertadores. As equipes entram em campo, nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã, e a antiga joia do Rubro-Negro declarou que a equipe de Filipe Luís precisa se impor em campo.

- Tem que ser daquela forma. Pra cima. Maracanã lotado, tem que ir para cima. Aproveitar a fase iluminada de Arrascaeta e Pedro. Lógico, que respeitando sempre o Racing, mas estamos jogando em casa, tem que ir pra cima - analisou.

Carreira de Adryan

Fruto das categorias de base do Flamengo, Adryan alcançou o profissional em 2011, quando tinha 17 anos. Ele era tratado como uma grande promessa do clube, e chegou a ser comparado com Zico no início da carreira.

Após a passagem pelo profissional do Rubro-Negro, ele foi jogar na Europa. O meia desembarcou na Itália, em janeiro de 2014, para jogar pelo Cagliari. Posteriormente, Adryan colecionou passagens por clubes da Inglaterra, Suíça e Turquia.

O último clube do jogador foi a Portuguesa-RJ. A passagem pelo time carioca aconteceu em 2024. Desde então, ele segue sem atuar profissionalmente.