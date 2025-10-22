Escalação do Flamengo contra o Racing tem mudanças, e web reage: 'Meritocracia'

O Flamengo enfrenta o Racing, na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Para a ocasião, o técnico Filipe Luís optou por começar com Pedro e Carrascal entre os titulares. A decisão do treinador deixou os torcedores do clube carioca eufóricos.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A grande maioria da Nação Rubro-Negra concordou com as escolhas de Filipe Luís para a partida de logo mais. Além dos jogadores citados, o Flamengo vem à campo com: Rossi; no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; na defesa, Erick, Jorginho e De Arrascaeta; no meio, e Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro; no Ataque. Veja a repercussão dos torcedores abaixo:

Detalhes da escalação do Flamengo

Em busca do tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), o Fla chega com moral para o duelo. Afinal, vem da vitória por 3 a 2 no final de semana, que o deixou na cola da liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, contará com um grande apoio da torcida rubro-negra, que prepara uma grande festa para o primeiro compromisso das semifinais.

continua após a publicidade

O técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril. O zagueiro Leo Ortiz era dúvida por ter sofrido um estiramento do ligamento do tornozelo direito na vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, mas foi relacionado e está no banco.

O primeiro jogo da semifinal da Libertadores, entre Flamengo e Racing, acontece nesta quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã. O jogo da volta, acontece na argentina, na próxima semana.

continua após a publicidade