Em sequência negativa, Fortaleza fica a sete pontos de sair do Z4

O Fortaleza vem de derrota por 2 a 1 para o Internacional, fora de casa, pelo Brasileirão. Com os demais resultados da 22ª rodada, o Tricolor agora está a sete pontos de deixar a zona de rebaixamento - a equipe amarga o 19º lugar.

O clube cearense tem 15 pontos em 21 jogos, acima apenas do Sport, que tem dez. O Juventude, 18º, venceu na rodada e foi a 21 pontos. Quem abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, é o Vitória: os baianos têm 22 pontos e também triunfaram no fim de semana.

O primeiro time fora da incômoda zona é o Santos, que empatou e foi a 22 pontos. O Vasco, que superou o Sport, aparece na sequência com a mesma pontuação.

Partida entre Internacional e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Assim, além de ter sido derrotado em seu compromisso, o Fortaleza viu diversos concorrentes diretos pontuarem. Tentando iniciar uma reação para escapar da queda, o Tricolor vem de quatro derrotas consecutivas nesta Série A e soma seis rodadas sem vencer.

Mudanças no elenco

O Fortaleza vem se movimentando no mercado de transferências. A equipe anunciou, na última segunda-feira (1º), a contratação dos meias Lucas Crispim e Yeison Guzmán.

O time cearense também oficializou duas saídas. A primeira foi a do zagueiro Gustavo Mancha, vendido para o Olympiacos-GRE por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,6 milhões na cotação atual). A segunda foi a do meio-campista Kervin Andrade. O venezuelano transferiu-se para o Maccabi Tel Aviv-ISR por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,8 milhões).

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.