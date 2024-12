Web relembra entrevista de Pablo para provocar rebaixamento de Athletico-PR

O Athletico-PR perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, e foi o último clube a ser rebaixado da edição de 2024. Após a partida, internautas relembraram uma entrevista recente do atacante Pablo, onde ele debochou do rival Coritiba, para provocar o resultado do Furacão.

continua após a publicidade

➡️ Confira a tabela do Brasileirão atualizada!

➡️Atlético-MG vence, evita queda e rebaixa o Athletico-PR para a Série B

Na ocasião, o camisa 92 do clube paranaense comemorava o título estadual de 2024 e aproveitou o momento para relembrar o rebaixamento do rival alviverde em 2009, ano do centenário do clube. Meses depois, Pablo viveu a decepção de cair para a Série B com o Athletico-PR no mesmo cenário do Coxa.

A coincidência fez a web ir a loucura. Diversos internautas republicaram o trecho da entrevista do atacante para provocá-lo. Em 2025, Athletico-PR e Coritiba serão adversários na disputa da segunda divisão do Brasileirão. Veja a repercussão do caso abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas