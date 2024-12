Athletico-PR renova contrato de patrocínio com Banco Inter para 2025

O Athletico-PR anunciou que renovou o contrato de patrocínio com o Banco Inter para a temporada de 2025. Agora, além aparecer a camisa do Furacão, o banco também assume o patrocínio dos novos telões da Ligga Arena.

O acordo entre os dois não inclui apenas benefícios para o Athletico, mas também para os seus torcedores, que poderão usufruir do cartão Inter personalizado com a marca do clube paranaense, participar de promoções e ganhar descontos exclusivos no Super App.

Ao aderir ao cartão, o torcedor terá a opção de trocar pontos no programa de vantagens Loop por experiências no futebol, como descontos de até 15% ao consumir produtos no Inter Café, localizado no Boulevard da Ligga Arena. Também será possível ganhar cupons para compras no shopping do Inter e aproveitar promoções especiais ao longo do ano.

- Ficamos muito felizes com mais essa renovação com o Inter para a temporada 2025, além do patrocínio dos novos telões na Ligga Arena, maiores e mais modernos. O Super App continuará a entrega de uma série de benefícios e experiências para os torcedores do Furacão - declarou Arnaldo Garcia, Diretor Comercial e de Marketing do Club Athletico Paranaense.

A parceria entre o clube e o Banco Inter teve início em 2022.

“Renovar o patrocínio da camisa do Furacão reforça a presença da nossa marca na história do clube e gera engajamento de clientes com os serviços que oferecemos, o que impulsiona nosso crescimento”, conclui Adalberto Marques, superintendente de Esportes e Entretenimento do Inter.

O clube comemorou nas redes sociais o anúncio da renovação do acordo de patrocínio com o banco