Atlético-MG: jogo contra o Athletico-PR será mesmo sem público

O Atlético-MG vai enfrentar o Athletico-PR, domingo (8), pela última rodada do Brasileiro, na Arena MRV com portões fechados. O clube havia solicitado efeito suspensivo para a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas o órgão não se manifestou até a tarde desta sexta-feira (6), e o Atlético-MG confirmou que não haverá público na partida.

continua após a publicidade

“Diante da ausência de manifestação do STJD sobre o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo clube e sobre os esclarecimentos solicitados em relação à punição aplicada, o Galo deverá jogar a partida deste domingo (8) com portões fechados, cumprindo o terceiro jogo da pena que lhe foi imposta”, afirmou o clube, em nota publicada nesta sexta-feira (6).

O Atlético-MG foi condenado com perda de mando de campo em seis jogos, por causa da confusão no jogo de volta da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Arena MRV. O clube cumpriu a medida em duas partidas, jogando no Independência, contra Botafogo e Juventude. Depois, o STJD liberou a Arena MRV da interdição imposta inicialmente, mas sem a presença de público.

continua após a publicidade

As três últimas partidas de punição poderão ser disputadas com a presença apenas de mulheres, crianças e adolescentes até 16 anos, idosos e deficientes e serão cumpridas em competições organizadas pela CBF. O Atlético-MG também terá de pagar multa de R$ 198 mil. Ao total, foram seis denúncias contra o clube: arremesso de objetos ao gramado, arremesso de quatro bombas, invasão de torcedores, tentativa de invasão, uso de lasers no goleiro adversário e cantos homofóbicos.

Veja os cenários para o rebaixamento de cada clube no Brasileirão

De que o Atlético-MG precisa para fugir do rebaixamento

Para não cair novamente para a Série B, em 2025, o Atlético-MG precisa apenas do empate diante do Athletico-PR, domingo (8), na Arena MRV. Se perder, terá de contar com derrota do Fluminense para o Palmeiras, no Allianz Parque, ou empate do Bragantino com o Criciúma, em Bragança Paulista.