A possível contratação de Thomas Partey pelo Villarreal gerou forte reação negativa nas redes sociais. Na noite da última segunda-feira (4), o perfil “Villarreal Report”, especializado na cobertura do clube espanhol, divulgou um abaixo-assinado pedindo que o jogador ganês, que foi alvo de acusações de estupro, não seja contratado.

Leia o comunicado do abaixo-assinado

— Diga NÃO a Thomas Partey no Villarreal! Por favor, assine esta petição para demonstrar sua desaprovação à possível contratação de Thomas Partey pelo Villarreal. Leva apenas um minuto para deixar claro que não queremos um acusado de abuso no nosso clube — diz a mensagem publicada na plataforma X (antigo Twitter).

Até o momento, o abaixo-assinado tem cerca de 400 assinaturas.

Thomas Partey, jogador com acusações de estupro, ganhou liberdade após pagamento de fiança e está próximo de acerto com o Villareal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Entenda o caso de Partey

Thomas Partey, de 32 anos, foi acusado de estupro no Reino Unido. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, o jogador compareceu ao tribunal e foi colocado em liberdade após pagamento de fiança.

O ganês enfrentou acusações formais na Justiça britânica: ele foi indiciado no dia 4 de julho por cinco casos de estupro e um de agressão sexual. Ele negou as acusações até o seu comparecimento no Tribunal de Magistrados de Westminster nesta terça-feira (5).

Mesmo durante as investigações — iniciadas em fevereiro de 2022 —, o atleta continuou atuando regularmente pelo Arsenal até o fim de seu contrato em junho.

