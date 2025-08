Canal atinge mais de 15 milhões de visualizações no primeiro turno da Série B

A Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro ganhou uma nova cara na tela do YouTube — e o público aprovou. O canal Desimpedidos, marca de conteúdo da NWB, em parceria com a N Sports, alcançou 15,8 milhões de visualizações totais durante as 19 rodadas do primeiro turno, fortalecendo a iniciativa como um dos maiores sucessos de transmissão esportiva digital da temporada.

O projeto, que transmite dois jogos por rodada ao vivo e gratuitamente no YouTube e conquistou os torcedores com uma abordagem leve, divertida e informativa — marca registrada do Desimpedidos, que está presente no universo digital desde 2013. Com narração descontraída, comentários bem-humorados e muita resenha, as transmissões conseguem unir o melhor do entretenimento com a paixão pelo futebol, criando uma experiência única para quem acompanha de casa.

Os números provam que a parceria N Sports e Desimpedidos chegou para ficar e foi muito bem aceita pelo público. Além dos 15,8 milhões de visualizações, foram quase 700 mil mensagens no chat ao vivo durante todo o primeiro turno, uma média de 40 mil mensagens a cada jogo transmitido.

- É muito gratificante ver que as transmissões da Série B no Desimpedidos tem todo esse sucesso e é que o campeonato é tratado da maneira que merece. Temos pré-jogo de qualidade com VTs e debates apurados, repórteres sempre in loco para trazer o calor do estádio para o torcedor, e todos os conteúdos adjacentes nas redes sociais para abraçar a torcida que luta pelo acesso do seu time. Inclusive, no último jogo da primeira fase, tivemos o recorde com mais de 829 mil visualizações de Goiás x Remo. É um marco importante para a história do canal e do torneiro - conta Antonio Abibe, CEO da NWB.

Todas as torcidas contribuíram para esses números, mas duas se destacam entre as mais engajadas no canal: as dos eternos rivais Remo e Paysandu. As maiores audiências do canal nesta primeira metade do torneio envolveram um dos dois clubes de Belém do Pará. A partida com mais visualizações foi Goiás x Remo, pela 19ª rodada da competição, com 829 mil visualizações. Em seguida, veio Remo x Cuiabá, pela 18ª rodada, com 718 mil visualizações. Em terceiro lugar, Paysandu x Botafogo-SP, que foi visto por 647 mil pessoas, na 12ª rodada do campeonato.