Ex-Atlético-MG mira classificação continental com campeão da Champions League

O Estrela Vermelha, da Sérvia, está a um confronto de garantir vaga na fase de grupos da principal competição de clubes da Europa: a Champions League. A equipe conta com o zagueiro Rodrigão, ex-Atlético-MG e Zenit, que destacou a importância dos próximos compromissos e projetou o desafio decisivo.

O clube sérvio enfrentará o Lech Poznań, da Polônia, em duelos válidos pela última fase preliminar da competição europeia. A primeira exibição acontece nesta quarta-feira (6), às 15h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Poznań. A partida de volta, por sua vez, ocorre na próxima terça (12), no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, às 16h (de Brasília).

— A gente espera que sejam jogos difíceis, como uma decisão de Champions. Estaremos preparados e muito ligados aos detalhes que podem definir esses confrontos. Já estamos se preparando para quando chegar o dia estarmos o mais prontos possível — projetou o brasileiro.

Antes de chegar à atual etapa, o Estrela Vermelha superou o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, com duas vitórias — 1 a 0 na ida e 5 a 1 na volta. Rodrigão foi titular nos dois confrontos e esteve em campo durante os 180 minutos.

— Temos esse objetivo na temporada, entrar na fase de grupos da Champions. A gente conseguiu dar um passo muito importante com essas vitórias e agora vamos ter mais tranquilidade para a sequência dos jogos. Fico muito feliz de ter colaborado com o grupo — finalizou o atleta.

O Estrela Vermelha, inclusive, é campeão da maior competição de clubes do Velho Continente. No dia 29 de maio de 1991, a equipe de Belgrado venceu o Olympique de Marseille na decisão, disputada em Bari, na Itália. O troféu marcou não apenas o auge esportivo de um time da antiga Iugoslávia, mas também um raro momento de celebração em meio ao conturbado cenário político da época.

