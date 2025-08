Jornalista questiona declaração de Neymar após Santos x Juventude: ‘Exagero’

Neymar foi decisivo na vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, na última segunda-feira (4), pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante marcou dois gols e ao ser questionado, após a partida, sobre a presença da comissão do técncio Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, no Morumbis, respondeu que não precisaria provar nada para ninguém. O fato chamou atenção do jornalista Danilo Lavieri.

Durante a programação do "Uol Esportes", o comunicador destacou que achou a declaração do atleta exagerada. Ele pontuou que o adversário foi o Juventude, atualmente na zona de rebaixamento do Brasileirão, e comentou que Neymar ainda está em um processo de melhora.

- O Neymar foi decisivo ontem. Dois gols. Um de pênalti e outro com a bola rolando. Ok. Não é que ele só fez isso, mas quando falamos dele, esperamos algo semelhante ao do que ele fez no Barcelona e no Santos, no passado. O que ele fez ontem foi um bom jogo. Mas não foi o que é esperado de um cara que é o mais bem pago do Brasil - iniciou o jornalista, antes de completar.

- E outra, o adversário foi o Juventude. É um bom começo? Sim. É mais um bom sinal? Sim. Ele foi decisivo contra o Flamengo? Também foi. Mas isso quer dizer já está a nível da Seleção? Acho que não. Ou como ele mesmo falou, que não precisa provar nada pra ninguém. Já acho exagero. Aliás tudo em torno dele tem sido tratado assim. Tem a turma do Neymar não presta pra nada, e outra que com dois gols contra o Juventude já começa: "ele é diferente, né?". Calma, ele está começando a falar bons sinais - concluiu.

Neymar decisivo

O camisa 10 foi o principal nome da vitória do Santos sobre o Juventude. Diante de um Morumbis cheio de torcedores do Peixe, o atacante conseguiu dar mais indícios de uma melhora dentro de campo.

A vitória do Alvinegro começou a ser construída no primeiro tempo, quando abriu 2 a 0 no placar. Neymar e Álvaro Barreal foram os responsáveis por balançar as redes do clube paulista aos 37 e 40 minutos.

Ainda antes do intervalo, o Juventude diminuiu a desvantagem no placar com Wilker Ángel, aos 45 minutos. Apesar disso, o Santos seguiu com o domínio do confronto na segunda etapa e conseguiu confirmar a vitória aos 80 minutos, quando Neymar voltou a balançar as redes ao converter uma penalidade.

Com a vitória, o Santos somou 18 pontos, assumiu a 15ª colocação do Brasileirão, e assim, deixou a tão temida zona de rebaixamento. Por outro lado, o Juventude caiu para a 19ª colocação do campeonato nacional.