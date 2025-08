Atitude de Neymar após gol pelo Santos leva torcedores à loucura: ‘Cinema’

O atacante Neymar marcou dois gols na vitória do Santos por 3 a 1 contra o Juventude, nesta segunda-feira (4), no Brasileirão. Após balançar as redes pela segunda vez, o jogador pegou a bandeirinha de escanteio com o símbolo do Santos e ergueu, em cena que teve grande repercussão na web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O primeiro gol marcado por Neymar saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o atacante aproveitou um rebote do goleiro para tocar no canto esquerdo. No segundo tempo, o atacante fechou o placar, de pênalti. Barreal anotou o outro gol do Peixe, enquanto Ángel descontou para o Juventude.

Veja as reações nas redes sociais:

Como foi Santos x Juventude

Os dois times começaram intensos. O Peixe conseguiu uma boa jogada individual com Neymar ainda nos primeiros minutos, mas o Juventude também não abaixava a cabeça. A equipe sabia marcar o Santos e, com a bola, criava jogadas. Aos sete minutos, Gabriel Brazão já foi acionado e salvou o time da Baixada com uma defesa em cima de um lance de Gil.

continua após a publicidade

Aos 19 minutos, a pressão do Juventude surtiu efeito. Ênio abriu o placar após rebote de Brazão em finalização de Hermes, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento. Enquanto isso, o Santos enfrentava dificuldades, especialmente diante da velocidade e da pressão adversária. Igor Vinícius chegou a arriscar uma finalização, porém a equipe pecava na recomposição e na organização defensiva.

Neymar, principal estrela santista, tentava se destacar diante da torcida que lotou o Morumbis. Quase brilhou com uma assistência para Barreal, mas a bola explodiu na trave. Pouco depois, o camisa 10 respondeu em grande estilo. Com tranças e usando a camisa azul, aos 36 minutos, Neymar ficou cara a cara com o goleiro e mandou para o fundo das redes, tudo sob o olhar atento de Carlo Ancelotti, presente no estádio. O craque participou desde a construção da jogada até a finalização.

continua após a publicidade

A festa santista aumentou com o segundo gol. Após desperdiçar uma chance anterior, Barreal se redimiu ao tabelar com Neymar e marcar, ampliando ainda mais o placar a favor do Santos. Em resposta, o Juventude logo descontou. Pelo alto, Wilker Ángel subiu sem dificuldades e diminuiu a vantagem do Santos. As equipes foram para o intervalo com um placar por 2 a 1.

O segundo tempo começou com um susto para o Santos. Logo aos dois minutos, Ángel finalizou de cabeça, exigindo uma boa defesa de Gabriel Brazão. A partida seguiu equilibrada, com menos intensidade e ritmo mais truncado em comparação à primeira etapa. O clima esquentou. Aos 32 minutos do segundo tempo, Luca Meirelles é derrubado por Caíque na área e a arbitragem marcou pênalti. Neymar ficou responsável pela cobrança e bateu tranquilo. Com comemoração e indo para o abraço da torcida. 3 a 1.