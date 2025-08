Detalhe em gol de Neymar vira assunto em Santos x Juventude: ‘Tinha que ser’

O Santos abriu o placar contra o Juventude, nesta segunda-feira (4), com gol do atacante Neymar, no Morumbis. O tento do atacante despertou nostalgia em internautas, que relembraram as boas partidas do jogador usando a camisa azul do Peixe, no início da última década.

continua após a publicidade

Na semifinal do Paulistão de 2012, usando o uniforme azul do Santos, Neymar anotou um hat-trick contra o São Paulo, no mesmo Morumbis. O Peixe foi campeão paulista daquele ano ao vencer o Guarani na final, no mesmo estádio. O atacante marcou quatro gols na decisão.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O gol marcado por Neymar nesta segunda saiu aos 37 minutos, quando o atacante aproveitou um rebote do goleiro para tocar no canto esquerdo. Álvaro Barreal ampliou o marcador três minutos depois e Wilker Ángel diminuiu para o Juventude nos acréscimos do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Veja as reações nas redes sociais: