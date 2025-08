Ex-atacante crava resultados de Atlético x Flamengo e Palmeiras x Corinthians

A semana será marcada pelos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos foram assunto durante o programa "Fechamento", do sportv, em que o ex-atacante Rafael Sóbis palpitou nas classificações de Atlético-MG contra o Flamengo, e do Palmeiras contra o Corinthians.

Sóbis não titubeou ao responder que o Atlético-MG vai passar pelo Flamengo, na Arena MRV. Para o duelo entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, o ex-atacante afirmou que o Alviverde se classificará nos pênaltis. O Galo e o Timão venceram os primeiros jogos na última semana, por 1 a 0.

Polêmica de arbitragem em Corinthians x Palmeiras

A diretoria do Palmeiras entende que foi prejudicada pela arbitragem na partida de ida contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A não expulsão de Raniele e as linhas traçadas no impedimento marcado no gol de empate de Mauricio, anulado pelo VAR, são as principais reclamações alviverdes.

Já o técnico Abel Ferreira utilizou a coletiva de imprensa para questionar alguns critérios adotados por Wilton Pereira Sampaio na partida e afirmou que o duelo foi decidido por "dois lances de VAR".

- Não viu isso, nem viu o empurrão nas costas do Lucas Evangelista. Mas está certo: se ele não viu, não tem que marcar, isso está certo. Se o árbitro, que está a dois metros, não viu e o VAR nem sequer chamou também, está certo. O Corinthians fez o jogo que tinha que fazer. É isso que eu espero, que agora os nossos torcedores, em nossa casa, no 'Chiqueiro', nos ajudem também. A CBF tem muito trabalho a fazer naquilo que diz respeito ao VAR, porque o jogo hoje, queira a gente ou não, foi decidido por dois lances de VAR - disse o treinador após Corinthians x Palmeiras.

