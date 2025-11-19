Web manda recado a Ancelotti após gol de Neymar pelo Santos: 'Vi o suficiente'
Atacante voltou a marcar pelo Brasileirão
Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o astro Neymar voltou a marcar e abriu o placar para o Santos, logo no início da partida contra o Mirassol, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o lance, os torcedores mandaram um recado para o técnico Carlo Ancelotti nas redes sociais.
Com menos de cinco minutos, o argentino Lautaro Diaz achou um bonito lançamento para Neymar, que partiu antes do meio-campo e bateu sem chances para o goleiro Walter. Recuperado de lesão, o astro do futebol brasileiro sonha em disputar a próxima Copa do Mundo.
Após o gol, os torcedores pediram para o técnico Carlo Ancelotti convocar o craque Neymar para a Seleção Brasileira. Segundo um dos internautas, se o craque melhorar a forma física, não tem motivos para ficar de fora da próxima Copa do Mundo. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, o Santos vai ultrapassando o Internacional e assume a 15ª colocação, com 39 pontos somados. Já o Mirassol segue no G4 do Brasileirão e sonha com a classificação direta para a próxima edição da Libertadores.
