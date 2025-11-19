menu hamburguer
Santos

Santos está escalado para enfrentar o Mirassol em mais um duelo decisivo

Peixe é o primeiro time de fora da zona do rebaixamento do Brasileirão

Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 19/11/2025
20:34
Torcida do Santos recepciona o time nos arredores da Vila Belmiro. (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)
Torcida do Santos recepciona o time nos arredores da Vila Belmiro. (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)
O Santos está pronto para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda busca a quarta vitória sob o comando do Peixe, a primeira sem ser em clássicos.

Santos e Mirassol se enfrentaram em duas oportunidades nesta temporada. No Campeonato Paulista, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 1, em casa, duas semanas antes do anúncio oficial do retorno de Neymar. No primeiro turno do Brasileirão, o Leão Caipira levou a melhor e venceu por 3 a 0, no Maião. O time do interior de São Paulo nunca derrotou o Santos na Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A principal novidade na equipe titular é o trio de ataque formado por Neymar, Barreal e Lautaro Díaz. Luan Peres, que voltou a ser relacionado, ficou no banco de reservas. A dupla de zaga titular segue com Zé Ivaldo e Adonis Frias.

Santos recebe o Mirassol em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Santos recebe o Mirassol em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Ficha Técnica:

SANTOS X MIRASSOL - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Escalações:

Escalação do Santos (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Zé Ivaldo e Souza; Arão, Zé Rafael, João Schmidt; Neymar, Lautaro Díaz e Barreal.

Escalação do Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian.

