Web faz pedido após gol de Thiago Silva em Fluminense x Bahia: ‘Não existe’

O Fluminense superou a desvantagem no jogo de ida e eliminou o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogando no Maracanã, o Tricolor construiu uma vitória por 2 a 0, com gols de Canobbio e Thiago Silva. A equipe comandada por Renato Gaúcho aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo x Vasco.

Os dois gols saíram no decorrer da segunda etapa. Em cobrança de pênalti, Canobbio abriu o placar para os tricolores, e após cobrança de falta, Thiago Silva cabeceou firme para marcar o gol da classificação para o Fluminense. Após o lance, os torcedores usaram as redes sociais para exaltar a atuação do zagueiro.

Para os tricolores, Thiago Silva deveria voltar a defender a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Os internautas destacaram que além da técnica, sua movimentação em bolas paradas faz a diferença em jogadas de bola parada. Confira abaixo.

Com o resultado, o Tricolor aguarda o vencedor de Botafogo x Vasco, para conhecer seu adversário nas semifinais da Copa do Brasil. O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (13). A equipe recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Atrás no placar no início do jogo, o Fluminense demorou apenas três minutos para levar perigo ao gol do Bahia. Ronaldo foi obrigado a defender uma bola difícil. Com direito a pó de arroz e mais de 50 mil no Maracanã, a torcida tricolor empurrou o time desde o início.

O primeiro grito de "UH" veio para os donos da casa. Thiago Silva, aos 10 minutos, colocou a bola para raspar o travessão de cabeça. Enquanto isso, o Bahia aguentava sofrer e babava por uma chance de contra-ataque. Depois disso, a pressão inicial baixou e o Flu passou a atacar com mais calma, talvez até preocupado em não ceder chances para o Bahia, que sempre saía rápido na transição com no mínimo três jogadores.

Mesmo assim, o Clube das Laranjeiras continuava pressioando pelo gol, e não deixou o Bahia passar do meio-campo por boa parte do primeiro tempo. Quem mais sofria era Acevedo, encarregado pela saída de bola desde o pé de Ronaldo. O meia era muito marcado por Everaldo e Nonato, principalmente. Nos último segundos do primeiro tempo, os visitantes acionaram Kayky pela direita, que tentou aproveitar a saída atrapalhada de Fábio com um toque por cima. O goleiro conseguiu se recuperar e fez uma defesa difícil no encerramento da primeira etapa.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, o Tricolor foi para cima com tudo para reverter o placar. O time conseguia chegar de forma mais vertical ao gol do adversário, muito pelas bolas que eram aceleradas quando passavam no pé de Lucho Acosta, que substituiu Nonato no intervalo. Foi desse jeito que a bola chegou em Renê, que cruzou na área aos oito minutos e a bola bateu na mão do adversário. Pênalti. Canobbio bateu e deixou tudo igual no agregado.

Depois do gol, a torcida do Flu inflamou e passou a empurrar mais ainda o time, que não baixou o ritmo em busca da virada. Tentando se segurar, o Bahia abriu mão de um centroavante e colocou Cauly na frente, passando a marcar em 4-5-1. Vale lembrar que o outro "camisa 9" era Lucho Rodríguez, vendido nesta semana para o Neom, da Arábia Saudita.

Impaciente querendo o gol, o torcedor do Fluminense se irritou com uma chance perdida em um desentendimento entre Acosta e Everaldo e pediu Germán Cano. Na sequência, Renato chamou o argentino. Coincidência ou não, logo em seguida, na bola parada do lado esquerdo da intermediária, Thiago Silva marcou de cabeça. 2 a 1 no agregado. Festa no Maracanã. Fluminense classificado.

Além da vaga na semifinal, o Fluminense garantiu o valor de R$ 9.922.500 em premiação. Agora, o time aguarda o vencedor de Botafogo x Vasco para conhecer seu adversário na próxima fase. A decisão é na quinta-feira (11).