menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Presença de jogador em Fluminense x Bahia choca torcedores: ‘Cavalo’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil

imagem cameraJean Lucas em ação em Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
20:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Bahia se enfrentam, nesta quarta-feira (10), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, torcedores chamaram atenção para a presença do volante Jean Lucas, do Bahia, que esteve em campo na derrota do Brasil para a Bolívia, na noita da última terça-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogador enfrentou mais de cinco horas de viagem para estar presente no confronto. Jean Lucas é peça principal do meio de campo da equipe do técnico Rogério Ceni, e por isso, fez questão, mesmo com o cenário adverso de estar em campo para a partida decisiva contra o Fluminense.

O fato chamou atenção nas redes sociais. Torcedores elogiaram a postura do volante e chamaram atenção para a disposição física do atleta, que jogou na altitude, e teve poucas horas de descanso. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Jean Lucas na Seleção

O volante foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a última Data Fifa. Contra o Chile, o jogador não entrou em campo. Contudo, na derrota contra a Bolívia por 1 a 0, na última terça-feira (9), Jean Lucas entrou durante o segundo tempo e atuou por 17 minutos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias