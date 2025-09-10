Presença de jogador em Fluminense x Bahia choca torcedores: ‘Cavalo’

Fluminense e Bahia se enfrentam, nesta quarta-feira (10), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, torcedores chamaram atenção para a presença do volante Jean Lucas, do Bahia, que esteve em campo na derrota do Brasil para a Bolívia, na noita da última terça-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogador enfrentou mais de cinco horas de viagem para estar presente no confronto. Jean Lucas é peça principal do meio de campo da equipe do técnico Rogério Ceni, e por isso, fez questão, mesmo com o cenário adverso de estar em campo para a partida decisiva contra o Fluminense.

O fato chamou atenção nas redes sociais. Torcedores elogiaram a postura do volante e chamaram atenção para a disposição física do atleta, que jogou na altitude, e teve poucas horas de descanso. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Jean Lucas na Seleção

O volante foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a última Data Fifa. Contra o Chile, o jogador não entrou em campo. Contudo, na derrota contra a Bolívia por 1 a 0, na última terça-feira (9), Jean Lucas entrou durante o segundo tempo e atuou por 17 minutos.