Corinthians lança mais um produto da linha Memphis

Como prometido, o Corinthians segue lançando produtos para aproveitar a popularidade do atacante holandês Memphis Depay entre a fiel torcida. Desta vez, a novidade é um totem, produzido em parceria com a marca Só Ídolos.

O novo item da linha Memphis começará a ser vendido no dia 1º de dezembro nas lojas oficiais do clube e no site da Só Ídolos. A torcida corintiana poderá levar o totem do novo ídolo para casa por R$ 69,99.

A estátua é a reprodução de uma caricatura do holandês fazendo sua tradicional comemoração com os dedos tampando as orelhas. Pela imagem divulgada, ela será composta apenas da parte superior do corpo do jogador fixada em uma base com seu nome e o escudo do clube.

Corinthians lança Totem de Memphis Depay (Imagem: Divulgação)

O totem de Memphis entra para uma lista de produtos licenciados que já conta com a Coleção Memphis, uma linha de camisetas personalizadas; bonés; a testeira utilizada por ele nas cores preta e branca; copos e até mesmo pizzas.

Memphis Depay chegou ao clube em setembro e, rapidamente, conquistou o coração da torcida alvinegra, o que permitiu que sua imagem fosse amplamente explorada comercialmente pelo clube.