Com retorno de titular, Corinthians está escalado para duelo com o Cruzeiro

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), às 11h (de Brasília). Ramón Díaz promoveu mudanças na equipe em relação ao último duelo do Timão no Campeonato Brasileiro, o triunfo por 2 a 1 contra o Vitória.

O técnico argentino conta com o retorno de Matheuzinho, que cumpriu suspensão na última rodada. André Ramalho também é novidade na defesa alvinegra. O zagueiro não entra em campo desde a vitória do Timão contra o Palmeiras, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Ramón Díaz não pôde contar com Félix Torres, José Martínez e Angel Romero, que serviram suas seleções na rodada de terça-feira (19) das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, o técnico manteve Gustavo Henrique e Raniele na equipe titular.

Fagner, titular na última partida, também não está à disposição de Ramón Díaz para o confronto. O clube informou que o lateral-direito foi diagnosticado com uma infecção respiratória e desfalca o clube alvinegro.

Ramón Díaz manteve a equipe no esquema tático 4-4-2, utilizado na sequência de quatro vitórias do Timão no Campeonato Brasileiro, contra Athletico Paranaense, Cuiabá, Palmeiras e Vitória. O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Cruzeiro escalado

Fernando Diniz escalou a equipe de olho no sábado (23). No final de semana, a equipe mineira enfrenta o Racing, às 17h (de Brasília), na final da Copa Sul-Americana, em Assunção, no Paraguai. O treinador, portanto, decidiu poupar os titulares para o duelo com o Corinthians.

O Cruzeiro inicia o jogo com: Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, Jonathan e Kaiki; Peralta, Lucas Silva, Ramiro e Mateus Vital; Barreal e Lautaro Díaz.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CRUZEIRO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, Jonathan e Kaiki; Peralta, Lucas Silva, Ramiro e Mateus Vital; Barreal e Lautaro Díaz.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Maíra Mostella Moreira (FIFA-RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (PR)