Cássio e Corinthians são rivais após 18 anos; relembre a última vez

O Corinthians e Cássio estarão frente a frente pela primeira vez desde que o jogador se transferiu ao Cruzeiro, em maio deste ano. O duelo entre as equipes, nesta quinta-feira (20), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, é o primeiro confronto do Timão com o ídolo após 18 anos.

A última vez que Cássio entrou em campo como adversário do Corinthians foi no dia 27 de agosto de 2006. Naquela ocasião, o goleiro defendia o Grêmio, que venceu o Timão por 2 a 0, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Evaldo e Rômulo fizeram os gols da partida.

Com 20 anos na época, Cássio foi reserva do Grêmio na tarde daquele domingo. Mano Menezes, treinador da equipe gaúcha, escalou o time com: Marcelo Grohe; Patrício, William, Evaldo e Wellington; Jeovânio, Lucas, Tcheco, Léo Lima e Hugo; Rômulo.

O Timão era treinador por Émerson Leão e entrou em campo com: Marcelo; Marinho, Betão e Marcus Vinícius; Eduardo, Mascherano, Paulo Almeida, Rosinei e Rubens Júnior; Carlos Alberto e Nadson.

Na época, Cássio era apenas uma promessa do clube gaúcho. No ano seguinte, o goleiro se transferiu ao PSV, da Holanda, clube que defendeu até o final de 2011, quando se transferiu ao Timão.

Cássio no Corinthians

A história do goleiro no clube alvinegro é bem conhecida pela Fiel. Contratado no final de 2011, foram doze anos no Timão. Cássio disputou 712 partidas, sendo o segundo jogador que mais entrou em campo pelo Corinthians. Ao todo são nove títulos conquistados neste período, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes, vencidos em 2012.

O último jogo do goleiro com a camisa alvinegra foi em abril deste ano. Cássio foi titular na derrota do Timão por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, na Copa Sul-Americana, no dia 23 de abril, em partida disputada em Buenos Aires. Criticado, ele desabafou após o jogo:

- Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando. Para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio - disse o jogador.

O goleiro foi afastado por António Oliveira, que promoveu a entrada de Carlos Miguel. Cássio amargou a reserva em mais dois jogos e anunciou sua saída do clube alvinegro.

Cássio deixou o Corinthians em maio deste ano (Foto: Dante Fernandez/AFP)

Titular?

Apesar do reencontro, a Fiel não deve ver o ídolo em campo na Neo Química Arena. O jogador de 37 anos está em São Paulo com o grupo, local de onde a equipe pegará o voo para Assunção, no Paraguai, onde jogam a final da Copa Sul-Americana contra o Racing, no sábado (23), às 17h (de Brasília). Entretanto, não deve ser titular.

A tendência é que Fernando Diniz poupe os principais jogadores do Cruzeiro visando a decisão sul-americana. O goleiro ser poupado para a entrada de Anderson.