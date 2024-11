Com treino nas folgas, Cacá retorna antes do previsto ao Corinthians

O Corinthians terá novidade na defesa para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena. Cacá, fora desde o dia 28 de outubro, se recuperou de uma lesão na região lombar e será o titular na equipe de Ramón Díaz.

A lesão do jogador aconteceu na vitória do Timão por 1 a 0 contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, no dia 28 de outubro. Após cobrança de escanteio, Cacá sofreu uma pancada na região do tórax e do quadril direito e precisou ser substituído.

Após exames, era estimado uma previsão máxima de 30 dias para a recuperação do jogador. Desde então, Cacá foi presença frequente no CT Dr. Joaquim Grava. No início da última semana, no começo da Data Fifa, o elenco teve dois de folga, na segunda e terça-feira.

Ao contrário dos colegas, o atleta continuou fazendo trabalhos de recuperação no local de treinos. Com isso, o resultado foi o retorno do jogador após 23 dias.

Nesta semana, surgiu um clima de otimismo sobre a utilização do atleta no confronto contra o Cruzeiro. Cacá participou normalmente das atividades realizadas. Nesta terça-feira (19), o zagueiro treinou com a equipe e garantiu uma vaga no confronto contra o Cruzeiro.

Alívio no Corinthians

O Timão iniciou a Data Fifa com uma preocupação na defesa. André Ramalho, com uma lesão muscular na coxa, também é desfalque do Timão. Félix Torres está com a seleção equatoriana disputando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, e, portanto, não poderá ser opção de Ramón Díaz.

Com isso, caso o Timão não tivesse o retorno de Cacá, as únicas opções seriam Caetano, que está afastado por viver um imbróglio contratual com o clube alvinegro, e Renato, zagueiro formado nas categorias de base que ainda não estreou profissionalmente.

Cacá será novidade do Corinthians no duelo desta quarta-feira (20)(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão

Válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em décimo lugar, com 41 pontos, o Timão precisa vencer para se afastar da luta contra a degola.

O primeiro clube na zona de rebaixamento é o Juventude, com 37 pontos. Caso vença, o Corinthians passa a focar na perseguição ao Cruzeiro, sétimo colocado com seis pontos a mais, e defende a primeira colocação que garante vaga na próxima Libertadores.