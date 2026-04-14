Marcelo Teixeira comenta proposta dos EUA por Neymar e fala do 'projeto Copa'

Durante a cerimônia de celebração pelos 114 anos do Santos, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, foi categórico ao afirmar que desconhece uma possível proposta feita por um clube dos Estados Unidos para contratar Neymar. O executivo ponderou que é possível que haja interesse de outras equipes pelo atacante, mas disse que são questões relacionadas ao atleta e seu staff.

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Teixeira ressaltou que o interesse do clube é que Neymar permaneça. Desde sua chegada em janeiro de 2025, o camisa 10 já passou por uma renovação de contrato, feita ao fim da última temporada e que vale até 31 de dezembro deste ano. Recentemente circulou um possível interesse do FC Cincinatti, dos Estados Unidos, no atacante brasileiro, mas o dirigente santista afirmou que desconhece uma proposta.

- Com referência à participação do Neymar nesse retorno e com vistas a outras propostas, já disse claramente na sua vinda, ele poderia permanecer na Europa, poderia permanecer em outros clubes que tinham propostas naquele momento, ele preferiu voltar à sua casa e voltar ao Brasil. Hoje, naturalmente, eu não tenho conhecimento de propostas, devem surgir propostas e lógico quem vai decidir se permanece no Santos ou jogando ou não é o próprio Neymar, com seu staff e com seu pai - afirmou o presidente.

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Segundo Marcelo Teixeira, há um projeto em desenvolvimento no Santos que está relacionado à presença de Neymar na Copa do Mundo. O clube tem trabalhado ao lado do atleta e do seu staff para que o atacante esteja entre os 26 nomes de Carlo Ancelotti na lista final em maio.

Fora do campo, o Peixe também tem trabalhado ao lado da NR Sports, empresa que gerencia a carreira do jogador e que é comandada por Neymar Pai. A parceria entre Santos e a empresa tem o objetivo de alavancar as receitas comerciais da equipe, que tem em Neymar o principal atrativo, e melhorias estruturais em instalações do clube, como as que foram feitas na Vila Belmiro e nos CTs do alvinegro.

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- O interesse do Santos é que ele permaneça e cumpra o contrato até dezembro deste ano, até porque nós temos, como eu disse, um trabalho, um projeto com ele em campo e também um projeto fora de campo com os projetos que o Santos possui com a NR. Mas, naturalmente, o que o Santos faz hoje é um trabalho tendo em vista a preparação do Neymar para representar o Brasil na Copa do Mundo deste ano - completou Marcelo Teixeira.