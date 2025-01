O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (27) a demissão do treinador Fernando Diniz. O técnico deixou o cargo no clube mineiro após o empate por 1 a 1 com o Betim, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Após o anúncio, alguns internautas apontaram o nome de Renato Gaúcho como um possível substituto.

continua após a publicidade

➡️ Ex-jogador aponta rusga entre elenco do Cruzeiro e Diniz antes da demissão

➡️ Fernando Diniz atinge três demissões em um ano

De fato, o treinador citado é um dos alvos da diretoria celeste. Sem trabalhar profissionalmente desde a saída do Grêmio, em dezembro do ano passado, Renato é um possível nome para comanda do Cruzeiro após a saída de Diniz. O fato foi comemorado por alguns torcedores do clube mineiro nas redes sociais.

Diversos internautas apontaram o ex-Grêmio como o nome ideal para assumir a equipe no atual momento. A chegada de reforços estrelados no elenco celeste, como Gabigol, Dudu e Fabrício Bruno, foram citados como um ponto positivo para uma possível chegada de Renato Gaúcho. Veja abaixo a repercussão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fernando Diniz no Cruzeiro

A demissão pelo Cruzeiro, anunciada na manhã desta segunda-feira (27), é a terceira seguida na carreira do técnico Fernando Diniz em praticamente um ano. E todas foram motivadas por números muito ruins. Em 2024, o treinador perdeu o cargo de técnico da Seleção Brasileira, em janeiro, e do Fluminense, em junho.

Diniz chegou ao Cruzeiro em setembro. Desde o início, o trabalho e seu estilo de jogo, conhecido como “Dinizismo”, não agradaram ao torcedor cruzeirense. No início de dezembro, a imprensa chegou a anunciar sua demissão.

continua após a publicidade

Após a vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, no dia 8, na última rodada do Brasileiro, o treinador afirmou que se sentia “desrespeitado” com a informação. No dia seguinte, reuniu-se com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço e teve a confirmação de que continuaria no cargo, apesar de ter conseguido apenas três vitórias em 15 partidas.

Com a contratação de nove reforços para 2025, a expectativa da torcida aumentou, e Diniz não conseguiu fazer o time apresentar boas atuações. Em cinco jogos, foram uma vitória, três empates e uma derrota. O cenário se tornou insustentável, ocasionando a demissão do treinador.