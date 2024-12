Cruzeiro: Romero defende trabalho do técnico Fernando Diniz

O Cruzeiro tem muitas decisões a tomar a partir de agora, com o fim da temporada 2024. A principal delas é quanto à situação do técnico Fernando Diniz, que afirmou, após a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, neste domingo (8), em Caxias do Sul (RS), não ter intenção de deixar o clube e que não foi comunicado de qualquer decisão da diretoria a respeito. O treinador afirmou que ficou sabendo da possível saída apenas por meio da imprensa.

continua após a publicidade

<strong>Técnico Fernando Diniz ainda não teve sua situação confirmada pela diretoria do Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)</strong>

Um dos líderes do grupo, o argentino Lucas Romero, saiu em defesa de Fernando Diniz, ainda em Caxias do Sul (RS):

- Foram dois meses muito intensos de trabalho. Todo mundo estava de peito aberto para se adaptar. Demos o nosso melhor. Ele tem um trabalho ótimo. Nesta reta final, podemos ver um pouco melhor o trabalho dele. Sou muito grato ao Fernando Diniz, porque ele busca melhorar não só os jogadores, mas as pessoas – argumentou o volante cruzeirense.

Veja a classificação final do Brasileiro de 2024

Fernando Diniz chegou ao Cruzeiro no fim de setembro e dirigiu a equipe em 15 partidas, com apenas três vitórias – foram seis empates e seis derrotas, além da perda do título da Copa Sul-Americana para o Racing.

continua após a publicidade

Volante cruzeirense admite que temporada não foi boa

Lucas Romero, no entanto, reconheceu que a temporada do Cruzeiro poderia ter sido bem melhor:

- Houve muitas mudanças durante o ano, como comissão técnica e diretoria. Também sentimos as lesões. Aconteceram algumas situações que atrapalharam um pouco nosso desempenho, mas não é desculpa. Demos o nosso melhor, ainda com muitos erros. Muita coisa fica de aprendizado para o ano que vem – afirmou o argentino.

Web defende Fernando Diniz após rumores de demissão do Cruzeiro

Romero também lamentou que o Cruzeiro não tenha conseguido a vaga na Libertadores do ano que vem – além de vencer o Juventude, como fez, a equipe precisava de um tropeço do Bahia, que derrotou o Atlético-GO em casa:

continua após a publicidade

- Ao longo da temporada, deixamos escapar vários resultados que seriam bons para nós. Com certeza não merecíamos chegar à última rodada não dependendo somente de nós. Mas futebol é assim – afirmou.