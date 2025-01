Ex-jogador aponta rusga entre elenco do Cruzeiro e Diniz antes da demissão

O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (27) a demissão do treinador Fernando Diniz. O técnico deixou o cargo no clube mineiro após o empate por 1 a 1 com o Betim, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Após o anúncio, o ex-jogador Ramon expôs uma rusga entre o elenco celeste com o comandante.

Durante participação no programa "Seleção Sportv", o ex-Vasco contou que soube de um conflito interneto com Diniz no Cruzeiro. O motivo seria a imposição do técnico no próprio estilo de jogo. Apesar do cenário, Ramon apontou que a demissão do treinador mostra um desprepara da atual diretoria celeste.

- Pra mim, esta demissão do Diniz, demostra uma falta de planejamento da diretoria do Cruzeiro. Esta gestão, está agindo mais com a emoção do que com a razão. Concordo que o trabalho do Diniz não era bom, ele vinha sofrendo muita pressão externa e não conseguiu fazer esse elenco responder a ideologia de jogo dele - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Aí vem uma informação que soube recentemente. O Seabra jogava de uma maneira e o Diniz de outra. O Diniz quando chegou ao Cruzeiro, ele não conversou com os atletas sobre essa mudança. Não teve um 'vamos tentar mudar essa forma aqui?'. Vamos tentar mudar um detalhe. Não, ele chegou do 0 ao 100% muito rápido. Isso não agradou dentro do clube. Aí teve toda essa dificuldade para ter o desenvolvimento no time - concluiu.

Fernando Diniz no Cruzeiro

A demissão pelo Cruzeiro, anunciada na manhã desta segunda-feira (27), é a terceira seguida na carreira do técnico Fernando Diniz em praticamente um ano. E todas foram motivadas por números muito ruins. Em 2024, o treinador perdeu o cargo de técnico da Seleção Brasileira, em janeiro, e do Fluminense, em junho.

Diniz chegou ao Cruzeiro em setembro. Desde o início, o trabalho e seu estilo de jogo, conhecido como “Dinizismo”, não agradaram ao torcedor cruzeirense. No início de dezembro, a imprensa chegou a anunciar sua demissão.

Após a vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, no dia 8, na última rodada do Brasileiro, o treinador afirmou que se sentia “desrespeitado” com a informação. No dia seguinte, reuniu-se com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço e teve a confirmação de que continuaria no cargo, apesar de ter conseguido apenas três vitórias em 15 partidas.

Com a contratação de nove reforços para 2025, a expectativa da torcida aumentou, e Diniz não conseguiu fazer o time apresentar boas atuações. Em cinco jogos, foram uma vitória, três empates e uma derrota. O cenário se tornou insustentável, ocasionando a demissão do treinador.