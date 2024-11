O Racing começou com tudo para cima do Cruzeiro, no primeiro tempo da final da Sul-Americana, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR). O lateral direito Martirena, balançou as redes da Raposa duas vezes, no entanto, só um gol foi validado.

Após alguns minutos de jogo, torcedores de clubes brasileiros invadiram as redes sociais pedindo a contratação de Martirena, para seus respectivos clubes do coração. Veja os comentários no X:

Martirena comemorando o gol do Racing sobre o Cruzeiro (Foto: Daniel Duarte / AFP)

