Torcedores do Cruzeiro enfrentam dificuldades de acesso à final da Sul-Americana

Os torcedores do Cruzeiro presentes em Assunção, no Paraguai, enfrentaram dificuldades para acessar o estádio La Nueva Olla, palco da final da Sul-Americana. Segundo relatos dos jornalistas Samuel Venâncio e Stefano Marchesini, cruzeirenses que tentavam ocupar o anel superior, destinado ao público da Raposa, foram impedidos pela polícia.

continua após a publicidade

➡️ Racing x Cruzeiro: assista ao vivo aos melhores lances da final em tempo real

Ainda de acordo com presentes no local, as autoridades fizeram os brasileiros se concentrarem em frente ao estádio antes de abrirem os portões. Torcedores do Racing chegaram a se aproximar do setor, mas foram retirados. Cerca de uma hora e meia antes do jogo, o anel superior foi finalmente liberado pela organização.

Confira abaixo registros sobre problemas de acesso de torcedores do Cruzeiro ao estádio:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por aí?

Racing e Cruzeiro se enfrentam, neste sábado (23), em partida válida pela final da Copa Sul-Americana 2024. O duelo acontece às 17h (de Brasília) no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, com transmissão da ESPN, do streaming Disney+ e na TV aberta pelo SBT. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade